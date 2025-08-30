« Pas de cadeau » en vue entre Delémont et Courtételle

L’heure du premier derby jurassien de la saison a sonné en 1re Ligue de football. Les SR Delémont ...
« Pas de cadeau » en vue entre Delémont et Courtételle

L’heure du premier derby jurassien de la saison a sonné en 1re Ligue de football. Les SR Delémont accueillent le FC Courtételle à la Blancherie samedi à 20h. Une rencontre spéciale pour les deux équipes.

Noha Sylvestre (à gauche) et Jérémy Ducommun se retrouveront sur le terrain de la Blancherie samedi soir. (Photo : archives Georges Henz) Noha Sylvestre (à gauche) et Jérémy Ducommun se retrouveront sur le terrain de la Blancherie samedi soir. (Photo : archives Georges Henz)

Qui des SR Delémont ou du FC Courtételle va remporter le premier derby jurassien de la saison ? Réponse samedi soir après la rencontre entre les deux équipes de 1re Ligue de football qui se déroule à 20h du côté de la Blancherie. Les deux clubs espèrent récolter de précieux points pour rester dans le haut de tableau, tout en faisant bonne figure devant leur voisin. Plusieurs joueurs sont passés par les deux formations et cette rencontre sera l’occasion de retrouvailles. Jérémy Ducommun a quitté les SRD il y a deux ans pour rejoindre Courtételle et affrontera pour la première fois son ancienne équipe en match officiel. « C’est un lieu où j’ai vécu des émotions assez fortes donc ça me fait bizarre. On est toujours motivés parce qu’on sait qu’il y a du monde à ces matches. Ils peuvent donner un élan supplémentaire si on les gagne donc on va tout faire pour », confie le Jurassien qui veut éviter de « tomber dans quelconque rancœur ou vengeance » après avoir vécu un départ compliqué.

Jérémy Ducommun : « Ça fait un peu bizarre. »

Ecouter le son

Retour des derbys jurassiens à Delémont

Ce derby a également une saveur particulière pour les SR Delémont. Le club de la capitale, relégué la saison dernière, aurait préféré poursuivre son aventure en Promotion League, mais les joueurs se réjouissent de revivre les joies d’un derby jurassien. « C’est excitant ! Redescendre en 1re Ligue permet de rejouer ces derbys et de retrouver le foot de la région », apprécie Noha Sylvestre. Les deux équipes se livreront un mini-championnat avec Bassecourt pour désigner le meilleur club du canton et chacune des formations a ses chances. « Pour l’instant on n’est supérieurs à absolument personne. Il faut faire preuve de beaucoup d’humilité », souligne le capitaine « jaune et noir », qui admet qu’il n’y aura « pas de cadeau » malgré les amis et connaissances qui évolueront en tunique verte. /cra

Noha Sylvestre : « Il faut faire preuve de beaucoup d’humilité. »

Ecouter le son

Ce derby sera à vivre en direct sur RFJ. Prise d’antenne à 19h45 avec Mathieu Schaffner et son consultant Gautier Willemin aux commentaires.


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

AC Milan: Nkunku signe pour cinq ans

AC Milan: Nkunku signe pour cinq ans

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 15:07

Transferts: Nick Woltemade débarque à Newcastle

Transferts: Nick Woltemade débarque à Newcastle

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 15:05

Sion accueille le FC Bâle samedi soir à Tourbillon

Sion accueille le FC Bâle samedi soir à Tourbillon

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 04:43

Conference League: tirage abordable pour Lausanne

Conference League: tirage abordable pour Lausanne

Football    Actualisé le 29.08.2025 - 14:25

Articles les plus lus

Europa League: du lourd pour Bâle et Young Boys

Europa League: du lourd pour Bâle et Young Boys

Football    Actualisé le 29.08.2025 - 13:53

Conference League: tirage abordable pour Lausanne

Conference League: tirage abordable pour Lausanne

Football    Actualisé le 29.08.2025 - 14:25

Sion accueille le FC Bâle samedi soir à Tourbillon

Sion accueille le FC Bâle samedi soir à Tourbillon

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 04:43

Transferts: Nick Woltemade débarque à Newcastle

Transferts: Nick Woltemade débarque à Newcastle

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 15:05

Euro 2029: quatre candidatures pour succéder à la Suisse

Euro 2029: quatre candidatures pour succéder à la Suisse

Football    Actualisé le 29.08.2025 - 10:55

Europa League: du lourd pour Bâle et Young Boys

Europa League: du lourd pour Bâle et Young Boys

Football    Actualisé le 29.08.2025 - 13:53

Conference League: tirage abordable pour Lausanne

Conference League: tirage abordable pour Lausanne

Football    Actualisé le 29.08.2025 - 14:25

Sion accueille le FC Bâle samedi soir à Tourbillon

Sion accueille le FC Bâle samedi soir à Tourbillon

Football    Actualisé le 30.08.2025 - 04:43

Armin Gigovic: un doublé riche de promesses

Armin Gigovic: un doublé riche de promesses

Football    Actualisé le 28.08.2025 - 22:05

Des prolongations fatales pour le Servette FC

Des prolongations fatales pour le Servette FC

Football    Actualisé le 28.08.2025 - 23:41

Euro 2029: quatre candidatures pour succéder à la Suisse

Euro 2029: quatre candidatures pour succéder à la Suisse

Football    Actualisé le 29.08.2025 - 10:55

Europa League: du lourd pour Bâle et Young Boys

Europa League: du lourd pour Bâle et Young Boys

Football    Actualisé le 29.08.2025 - 13:53