« Pas de cadeau » en vue entre Delémont et Courtételle

Qui des SR Delémont ou du FC Courtételle va remporter le premier derby jurassien de la saison ? Réponse samedi soir après la rencontre entre les deux équipes de 1re Ligue de football qui se déroule à 20h du côté de la Blancherie. Les deux clubs espèrent récolter de précieux points pour rester dans le haut de tableau, tout en faisant bonne figure devant leur voisin. Plusieurs joueurs sont passés par les deux formations et cette rencontre sera l’occasion de retrouvailles. Jérémy Ducommun a quitté les SRD il y a deux ans pour rejoindre Courtételle et affrontera pour la première fois son ancienne équipe en match officiel. « C’est un lieu où j’ai vécu des émotions assez fortes donc ça me fait bizarre. On est toujours motivés parce qu’on sait qu’il y a du monde à ces matches. Ils peuvent donner un élan supplémentaire si on les gagne donc on va tout faire pour », confie le Jurassien qui veut éviter de « tomber dans quelconque rancœur ou vengeance » après avoir vécu un départ compliqué.