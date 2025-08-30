« Pas de cadeau » en vue entre Delémont et Courtételle

L’heure du premier derby jurassien de la saison a sonné en 1re Ligue de football. Les SR Delémont accueillent le FC Courtételle à la Blancherie samedi à 20h. Une rencontre spéciale pour les deux équipes.
Qui des SR Delémont ou du FC Courtételle va remporter le premier derby jurassien de la saison ? Réponse samedi soir après la rencontre entre les deux équipes de 1re Ligue de football qui se déroule à 20h du côté de la Blancherie. Les deux clubs espèrent récolter de précieux points pour rester dans le haut de tableau, tout en faisant bonne figure devant leur voisin. Plusieurs joueurs sont passés par les deux formations et cette rencontre sera l’occasion de retrouvailles. Jérémy Ducommun a quitté les SRD il y a deux ans pour rejoindre Courtételle et affrontera pour la première fois son ancienne équipe en match officiel. « C’est un lieu où j’ai vécu des émotions assez fortes donc ça me fait bizarre. On est toujours motivés parce qu’on sait qu’il y a du monde à ces matches. Ils peuvent donner un élan supplémentaire si on les gagne donc on va tout faire pour », confie le Jurassien qui veut éviter de « tomber dans quelconque rancœur ou vengeance » après avoir vécu un départ compliqué.
Retour des derbys jurassiens à DelémontCe derby a également une saveur particulière pour les SR Delémont. Le club de la capitale, relégué la saison dernière, aurait préféré poursuivre son aventure en Promotion League, mais les joueurs se réjouissent de revivre les joies d’un derby jurassien. « C’est excitant ! Redescendre en 1re Ligue permet de rejouer ces derbys et de retrouver le foot de la région », apprécie Noha Sylvestre. Les deux équipes se livreront un mini-championnat avec Bassecourt pour désigner le meilleur club du canton et chacune des formations a ses chances. « Pour l’instant on n’est supérieurs à absolument personne. Il faut faire preuve de beaucoup d’humilité », souligne le capitaine « jaune et noir », qui admet qu’il n’y aura « pas de cadeau » malgré les amis et connaissances qui évolueront en tunique verte. /cra
Ce derby sera à vivre en direct sur RFJ. Prise d’antenne à 19h45 avec Mathieu Schaffner et son consultant Gautier Willemin aux commentaires.