Un derby inédit sans vainqueur

C’est une grande première qui accouche d’un match nul. Opposés pour la première fois en 1re Ligue de football, les SR Delémont et le FC Courtételle se sont quittés bons amis samedi soir à la Blancherie en partageant l’enjeu 1-1. Les SRD signent ainsi leur troisième match sans défaite après deux succès de rang. Le FCC boucle, lui, sa semaine anglaise avec un deuxième point dans son escarcelle. Développement suit. /tlu