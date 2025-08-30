Un derby inédit sans vainqueur

Les SR Delémont et le FC Courtételle n’ont pas pu se départager samedi en se quittant sur un ...
Un derby inédit sans vainqueur

Les SR Delémont et le FC Courtételle n’ont pas pu se départager samedi en se quittant sur un match nul 1-1 dans le championnat de 1re Ligue.

L'attaquant des SR Delémont Yoroma Jatta a disputé un duel inédit samedi soir face au FC Courtételle du défenseur Bastien Hulmann sur la pelouse de la Blancherie (photo : Cédric Prudat). L'attaquant des SR Delémont Yoroma Jatta a disputé un duel inédit samedi soir face au FC Courtételle du défenseur Bastien Hulmann sur la pelouse de la Blancherie (photo : Cédric Prudat).

C’est une grande première qui accouche d’un match nul. Opposés pour la première fois en 1re Ligue de football, les SR Delémont et le FC Courtételle se sont quittés bons amis samedi soir à la Blancherie en partageant l’enjeu 1-1. Les SRD signent ainsi leur troisième match sans défaite après deux succès de rang. Le FCC boucle, lui, sa semaine anglaise avec un deuxième point dans son escarcelle. Développement suit. /tlu


