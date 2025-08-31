Le FC Ajoie-Monterri rejoint dans les dernières secondes. Les Ajoulots ont partagé l’enjeu sur la pelouse du leader de 2e ligue interrégionale Binningen 1-1 samedi. Après une première mi-temps sans but, Mikail Ocal a débloqué le compteur jurassien à la 52e. Le FCAM pensait se diriger vers une deuxième victoire en deux matches de championnat, mais ils ont cédé à la 95e minute pour ne ramener qu’un point de leur périple dans le canton de Bâle-Campagne.Ajoie-Monterri figure au 7e rang avec quatre points. Il concède un retard de trois longueurs sur son adversaire du jour avec un match de moins au compteur. /cra
Dénouement cruel pour le FC Ajoie-Monterri
Les footballeurs jurassiens ont partagé l’enjeu 1-1 avec Binningen, le leader de 2e ligue interrégionale ...
RFJ
