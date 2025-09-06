Le FC Bassecourt arrache le match nul

Les Vadais ont tenu en échec Langenthal 1-1 samedi au Stade des Grands-Prés en 1re Ligue de ...
Le FC Bassecourt arrache le match nul

Les Vadais ont tenu en échec Langenthal 1-1 samedi au Stade des Grands-Prés en 1re Ligue de football. Le but égalisateur est tombé à la 80e.

Gabriel Rondez a marqué son premier but avec le FC Bassecourt. (Photo : archives/Georges Henz) Gabriel Rondez a marqué son premier but avec le FC Bassecourt. (Photo : archives/Georges Henz)

Un point récolté en fin de match pour le FC Bassecourt. Les Jurassiens ont fait match nul contre Langenthal 1-1 samedi au Stade des Grands-Prés en 1re Ligue de football. Ils engrangent ainsi leur quatrième point en cinq rencontres depuis la reprise du championnat. Les deux équipes ne sont pas parvenues à trouver le chemin des filets durant les 45 premières minutes de la rencontre. C’est 9’ après le thé que les hommes de Lulzim Hushi ont encaissé l’ouverture du score des Bernois. Le FCB n’a rien lâché et est allé arracher l’égalisation à la 80e. La recrue estivale Gabriel Rondez a propulsé le cuir de la tête dans les filets adverses. Le défenseur jurassien a ainsi inscrit son premier but sous le maillot des « jaune et noir ».

Ce point gagné permet au FC Bassecourt de pointer à la 12e place du classement. Les Vadais possèdent trois longueurs d’avance sur les deux derniers qui doivent s’affronter dimanche. /fwo


 

