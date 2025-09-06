Le FC Courtételle remporte un match tendu

Une fin de match épineuse pour le FC Courtételle. La formation jurassienne rencontrait Besa Bienne samedi au Centre Sportif. Elle s’est imposée 2-1 contre son adversaire de 1re Ligue de football. Le FCC ne devra retenir que les trois points de cette rencontre qui s’est terminée d’une manière cocasse.

L’équipe adverse a débloqué le compteur à la 31e. Les « Verts » ont tenté de recoller au score dans cette première mi-temps mais ne sont pas parvenus à transformer leurs occasions. Ils se sont créé une dernière frayeur juste avant le thé mais ont réussi à garder ce léger retard jusqu’à la pause.

C’est au retour des vestiaires qu’une action a totalement bouleversé le déroulement de cette rencontre. Alors que plusieurs joueurs avaient été projetés au sol, le FC Courtételle a rendu la balle au gardien de Besa Bienne sur une touche à la 60e. Ce dernier n’a pas joué le cuire et l’attaquant jurassien Antoine Rossé en a profité pour marquer le but égalisateur. Après plusieurs minutes, les arbitres ont estimé que cette situation était régulière et ont accordé le but aux hommes de François Marque. Manque de lucidité du portier biennois ou manque de Fair-play de l’attaquant jurassien, la question reste ouverte.

Les esprits se sont échauffés et la suite de la rencontre a été très hachée. Le FCC a évolué en supériorité numérique dès la 70e et l’expulsion d’un joueur seelandais. Il a poussé dans les dernières minutes de la rencontre et est finalement parvenu à marquer le but de la victoire après 10’ de temps additionnel grâce à Eliott Périat. Un dernier geste de colère d’un adversaire a finalement provoqué un deuxième carton rouge pour Besa Bienne avant que les arbitres ne mettent fin à cette rencontre.

Ces trois points permettent toutefois au FCC d’occuper la 7e place du classement une semaine avant d’aller défier le 3e Black Stars qui compte trois longueurs d’avance. /fwo