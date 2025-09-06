Une courte défaite pour le FC Ajoie-Monterri

Le FC Ajoie-Monterri défait sur la plus petite des marges. Les footballeurs jurassiens de 2e ligue interrégionale se sont inclinés 1-0 contre Zurich City à Courgenay. Une défaite « assez amère » selon le président ajoulot Jean Baptiste Petignat.

Le FCAM a encaissé l’unique but de la rencontre dans le temps additionnel de la première mi-temps. Il avait pourtant « dominé les 45 premières minutes dans tous les domaines du jeu », indique Jean Baptiste Petignat. Le président du FCAM ajoute également que son club s’est « créé sept occasions franches sur l’ensemble de la rencontre mais il y a un problème de finition. »

Le FC Ajoie-Monterri occupe la 8e place du classement après cette défaite. Il tentera de retrouver le chemin des filets samedi prochain sur la pelouse de Thalwil. /fwo