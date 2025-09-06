Une courte défaite pour le FC Ajoie-Monterri

Les Ajoulots de 2e ligue interrégionale de football ont perdu 1-0 contre Zurich City samedi ...
Une courte défaite pour le FC Ajoie-Monterri

Les Ajoulots de 2e ligue interrégionale de football ont perdu 1-0 contre Zurich City samedi à Courgenay.

Thierry Payet, et le FC Ajoie-Monterri ont concédé la défaite à domicile samedi. (Photo : Georges Henz) Thierry Payet, et le FC Ajoie-Monterri ont concédé la défaite à domicile samedi. (Photo : Georges Henz)

Le FC Ajoie-Monterri défait sur la plus petite des marges. Les footballeurs jurassiens de 2e ligue interrégionale se sont inclinés 1-0 contre Zurich City à Courgenay. Une défaite « assez amère » selon le président ajoulot Jean Baptiste Petignat.

Le FCAM a encaissé l’unique but de la rencontre dans le temps additionnel de la première mi-temps. Il avait pourtant « dominé les 45 premières minutes dans tous les domaines du jeu », indique Jean Baptiste Petignat. Le président du FCAM ajoute également que son club s’est « créé sept occasions franches sur l’ensemble de la rencontre mais il y a un problème de finition. »

Le FC Ajoie-Monterri occupe la 8e place du classement après cette défaite. Il tentera de retrouver le chemin des filets samedi prochain sur la pelouse de Thalwil. /fwo


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Les SR Delémont rejoints en toute fin de match

Les SR Delémont rejoints en toute fin de match

Football    Actualisé le 06.09.2025 - 18:29

Luis Suarez suspendu six matches

Luis Suarez suspendu six matches

Football    Actualisé le 06.09.2025 - 07:33

Murat Yakin: « Une belle performance d'équipe »

Murat Yakin: « Une belle performance d'équipe »

Football    Actualisé le 06.09.2025 - 10:39

Une première nation africaine au Mondial

Une première nation africaine au Mondial

Football    Actualisé le 05.09.2025 - 23:27

Articles les plus lus

Une entame réussite pour les Bleus

Une entame réussite pour les Bleus

Football    Actualisé le 05.09.2025 - 23:01

Une première nation africaine au Mondial

Une première nation africaine au Mondial

Football    Actualisé le 05.09.2025 - 23:27

Luis Suarez suspendu six matches

Luis Suarez suspendu six matches

Football    Actualisé le 06.09.2025 - 07:33

Murat Yakin: « Une belle performance d'équipe »

Murat Yakin: « Une belle performance d'équipe »

Football    Actualisé le 06.09.2025 - 10:39

La Suisse en démonstration

La Suisse en démonstration

Football    Actualisé le 05.09.2025 - 22:49

Une entame réussite pour les Bleus

Une entame réussite pour les Bleus

Football    Actualisé le 05.09.2025 - 23:01

Une première nation africaine au Mondial

Une première nation africaine au Mondial

Football    Actualisé le 05.09.2025 - 23:27

Murat Yakin: « Une belle performance d'équipe »

Murat Yakin: « Une belle performance d'équipe »

Football    Actualisé le 06.09.2025 - 10:39

Bagarre en Leagues Cup: Excuses de Luis Suarez

Bagarre en Leagues Cup: Excuses de Luis Suarez

Football    Actualisé le 05.09.2025 - 05:55

Suisse - Kosovo: une charnière Elvedi-Akanji

Suisse - Kosovo: une charnière Elvedi-Akanji

Football    Actualisé le 05.09.2025 - 20:01

La Suisse en démonstration

La Suisse en démonstration

Football    Actualisé le 05.09.2025 - 22:49

Une entame réussite pour les Bleus

Une entame réussite pour les Bleus

Football    Actualisé le 05.09.2025 - 23:01