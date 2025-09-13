Le FC Bassecourt ne décolle pas

Les Jurassiens ont perdu 2-1 à Soleure samedi en 1re Ligue de football.
Le FC Bassecourt ne décolle pas

Les Jurassiens ont perdu 2-1 à Soleure samedi en 1re Ligue de football.

Le but de Besir Jashari n'a pas permis au FC Bassecourt d'éviter la défaite. (Photo : archives Georges Henz) Le but de Besir Jashari n'a pas permis au FC Bassecourt d'éviter la défaite. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Bassecourt n’est pas à la fête en ce début de saison de 1re Ligue. Les footballeurs vadais se sont inclinés 2-1 à Soleure samedi après-midi. Ils ont encaissé l’ouverture du score à la demi-heure de jeu, avant de répondre dans la foulée par Besir Jashari. L’équipe locale est définitivement repassée devant à la 81e sur une action de rupture et un centre repris d'une tête qui a trompé le portier jurassien Léonard Joliat. « C’était un match dans l’ensemble assez équilibré, entre deux équipes qui se sont neutralisées en milieu de terrain. Il n’y a pas eu énormément d’occasions. On fait encore trop de petites erreurs techniques qu’on paie cash en ce début de saison. Et quand c’est nous qui avons les bons ballons, il y a toujours un pied adverse qui traine. On est un peu malchanceux et sur certains duels ou certaines occasions, on mériterait mieux », a expliqué à RFJ le directeur sportif du FCB Fabrice Ribeaud.

Avec quatre points en six matches, les « jaune et noir » pointent juste au-dessus de la barre. /emu


