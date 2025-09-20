Le FC Ajoie-Monterri s’impose « dans la douleur »

Les footballeurs ajoulots ont décroché un succès face à Dübendorf 1-0 samedi après-midi à Cornol ...
Les footballeurs ajoulots ont décroché un succès face à Dübendorf 1-0 samedi après-midi à Cornol en 2e ligue interrégionale. Ils fêtent leur deuxième victoire de la saison et s’éloignent de la zone rouge.

Thibaut Huber a offert la victoire à Ajoie-Monterri, avant de voir rouge en fin de match. (Photo : archives Georges Henz) Thibaut Huber a offert la victoire à Ajoie-Monterri, avant de voir rouge en fin de match. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Ajoie-Monterri décroche un succès important dans la lutte pour échapper à la zone de relégation. Les footballeurs ajoulots se sont imposés devant Dübendorf 1-0 samedi après-midi à Cornol dans le championnat de 2e ligue interrégionale. Thibaut Huber a marqué l’unique but de la rencontre à la 19e minute de jeu. Il a surpris le gardien adverse grâce à une frappe tendue d’une vingtaine de mètres. Ce même Thibaut Huber a été expulsé en toute fin de match. Il a écopé d’un carton rouge direct après un coup de coude. « Ce n’était pas notre plus beau match, on a gagné dans la douleur », estime le président du FCAM Jean-Baptiste Petignat. « On aurait pu doubler la mise plusieurs fois, mais on est à nouveau tomber dans notre péché de ne pas concrétiser nos occasions », concède le président, soulagé de repartir sur les bons rails après deux défaites consécutives.

Le FCAM décroche son deuxième succès de la saison et prend trois longueurs d’avance sur son adversaire du jour et sur la zone rouge. Il figure au 7e rang de la hiérarchie, avec un match de moins que la plupart de ses adversaires. /cra


 

