Léonard Joliat - Cyril Schwendimann, destins croisés

Ils vivront à coup sûr un dimanche après-midi pas comme les autres. Léonard Joliat et Cyril Schwendimann s’avancent pour disputer le derby de 1re Ligue de football entre le FC Bassecourt et les SR Delémont (à vivre en direct sur RFJ dès 14h45). Les deux gardiens vivront un match particulier, eux qui sont passés d’un club à l’autre durant l’été… une sorte de jeu des chaises musicales.

Le gardien de 30 ans a souvent été cantonné au rôle de remplaçant pendant son long parcours récent aux SRD, alors que le jeune portier de 18 ans s’est affirmé la saison passée comme le numéro un dans la cage de Bassecourt. Léonard Joliat a accepté le défi que le club des Grands-Prés lui a proposé « pour franchir un cap », alors que Cyril Schwendimann veut « confirmer sa bonne dernière saison » à ce niveau. Et toutes les promesses qui vont avec…





L’expérience face à l’insouciance

Du haut de ses 30 ans, Léonard Joliat peut se targuer d’avoir une expérience considérable. Le dernier rempart du FC Bassecourt était contingenté ces dernières saisons avec la première équipe des SR Delémont, en 1re Ligue d’abord, en Promotion League ensuite. Toutefois, il était une doublure derrière Steven Oberle ces deux dernières saisons, derrière Marc Ummel et Valmir Sallaj auparavant. Aujourd'hui en concurrence avec Jari Blaich pour la place de numéro un dans la cage vadaise, il a les faveurs de Lulzim Hushi depuis le début de la saison et il s’en réjouit : « Si je suis venu à Bassecourt, c’est pour obtenir le temps de jeu que je n’ai pas eu auparavant », sourit le Jurassien dont la patience sans faille est aujourd’hui récompensée.

De l’autre côté des Grands-Prés, on redécouvrira le talentueux Cyril Schwendimann. Lui ne connaît pas vraiment la patience. Le portier de 18 ans a épaté son monde la saison passée lorsqu’il a multiplié les matches de qualité et les prouesses dans la cage du FCB. « Tout le monde ne peut pas jouer une saison en 1re Ligue à mon âge. Cela m’a apporté de la confiance et de l’expérience », assure celui qui porte aujourd’hui les couleurs des SRD et qui partage son temps de jeu avec Maël Zaugg. En toute humilité, Cyril Schwendimann assure toute sa reconnaissance envers le FC Bassecourt qui lui a donné sa chance. Aujourd’hui, il se concentre toutefois uniquement sur sa nouvelle orientation et veut travailler dans la continuité pour progresser et gagner encore de la confiance et de l’expérience. Le jeune homme ne se fixe pas de limite pour la suite de sa carrière : « Si je peux aller plus haut, c’est sûr que je vais saisir l’occasion », rigole-t-il encore.