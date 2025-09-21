Léonard Joliat - Cyril Schwendimann, destins croisés

Les deux gardiens s’affronteront ce dimanche dans le derby de 1re Ligue de football entre le FC Bassecourt et les SR Delémont. Tous deux sont passés d’un club à l’autre cet été.
Ils vivront à coup sûr un dimanche après-midi pas comme les autres. Léonard Joliat et Cyril Schwendimann s’avancent pour disputer le derby de 1re Ligue de football entre le FC Bassecourt et les SR Delémont (à vivre en direct sur RFJ dès 14h45). Les deux gardiens vivront un match particulier, eux qui sont passés d’un club à l’autre durant l’été… une sorte de jeu des chaises musicales.
Le gardien de 30 ans a souvent été cantonné au rôle de remplaçant pendant son long parcours récent aux SRD, alors que le jeune portier de 18 ans s’est affirmé la saison passée comme le numéro un dans la cage de Bassecourt. Léonard Joliat a accepté le défi que le club des Grands-Prés lui a proposé « pour franchir un cap », alors que Cyril Schwendimann veut « confirmer sa bonne dernière saison » à ce niveau. Et toutes les promesses qui vont avec…
L’expérience face à l’insouciance
Du haut de ses 30 ans, Léonard Joliat peut se targuer d’avoir une expérience considérable. Le dernier rempart du FC Bassecourt était contingenté ces dernières saisons avec la première équipe des SR Delémont, en 1re Ligue d’abord, en Promotion League ensuite. Toutefois, il était une doublure derrière Steven Oberle ces deux dernières saisons, derrière Marc Ummel et Valmir Sallaj auparavant. Aujourd'hui en concurrence avec Jari Blaich pour la place de numéro un dans la cage vadaise, il a les faveurs de Lulzim Hushi depuis le début de la saison et il s’en réjouit : « Si je suis venu à Bassecourt, c’est pour obtenir le temps de jeu que je n’ai pas eu auparavant », sourit le Jurassien dont la patience sans faille est aujourd’hui récompensée.
De l’autre côté des Grands-Prés, on redécouvrira le talentueux Cyril Schwendimann. Lui ne connaît pas vraiment la patience. Le portier de 18 ans a épaté son monde la saison passée lorsqu’il a multiplié les matches de qualité et les prouesses dans la cage du FCB. « Tout le monde ne peut pas jouer une saison en 1re Ligue à mon âge. Cela m’a apporté de la confiance et de l’expérience », assure celui qui porte aujourd’hui les couleurs des SRD et qui partage son temps de jeu avec Maël Zaugg. En toute humilité, Cyril Schwendimann assure toute sa reconnaissance envers le FC Bassecourt qui lui a donné sa chance. Aujourd’hui, il se concentre toutefois uniquement sur sa nouvelle orientation et veut travailler dans la continuité pour progresser et gagner encore de la confiance et de l’expérience. Le jeune homme ne se fixe pas de limite pour la suite de sa carrière : « Si je peux aller plus haut, c’est sûr que je vais saisir l’occasion », rigole-t-il encore.
Léonard Joliat : « Ne pas trop se mettre de pression. »
Cyril Schwendimann : « Essayer de m’améliorer. »
De riches retrouvailles
Ce derby de 1re Ligue se jouera donc ce dimanche à 15h aux Grands-Prés avec un goût de retrouvailles pour les deux portiers et plusieurs de leurs coéquipiers, tels que Nolan Erard, Nohan Cuenat et Lulzim Hushi à Bassecourt ou Florent Hushi, Amine Boukaoui et Anthony Sirufo à Delémont. Plusieurs joueurs du FCB ont par ailleurs suivi leur formation dans la capitale jurassienne. Bref, des émotions, il y en aura à la pelle ce dimanche. Le dernier match de championnat entre les deux équipes avait eu lieu le 16 avril 2023 à Bassecourt avec une victoire des locaux 2-1. Pour la petite histoire, les buts vadais avaient été marqués par Florent Hushi (aujourd’hui joueur des SRD) et Mohamed Camara (ancien joueur des SRD aussi). Le but delémontain avait été l’œuvre de Steve Coelho (ancien joueur du FC Bassecourt aussi)… quand on vous parlait de destins croisés… /mle
Le derby entre le FC Bassecourt et les SR Delémont sera à vivre en direct sur RFJ à partir de 14h45.