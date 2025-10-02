Le FC Courtételle n’est pas parvenu à faire la différence face à un adversaire du même acabit. Les Jurassiens ont partagé l’enjeu 0-0 mercredi soir en déplacement chez Concordia Bâle en 1re Ligue de football. Ils n’ont pas réussi à trouver la faille devant le but rhénan gardé par le jeune portier ajoulot de 19 ans Simon Caillet et doivent se contenter d’un deuxième match nul de rang. La formation de François Marque est 6e du classement avec deux points de retard sur le podium et cinq sur la deuxième place qualificative pour les finales d’ascension. /emu
Le FC Courtételle reste muet
Les footballeurs vadais ont fait match nul 0-0 sur la pelouse de Concordia Bâle mercredi en ...
RFJ
Sur le même sujet
- 30.08.2025 - 21:54 Un derby inédit sans vainqueur
- 30.08.2025 - 16:15 « Pas de cadeau » en vue entre Delémont et Courtételle
- 23.08.2025 - 19:02 Le FC Courtételle sauve les meubles en toute fin de match contre Soleure
- 17.08.2025 - 17:27 Un scénario cruel permet à YB de crucifier le FC Courtételle
- 17.08.2025 - 10:00 Le FC Courtételle face à une montagne
Actualités suivantes
Bâle et YB sous pression en Europa League, LS débute la C4
Football • Actualisé le 02.10.2025 - 04:03
Ligue des champions: large succès des Magpies en Belgique
Football • Actualisé le 01.10.2025 - 20:43
Articles les plus lus
Ligue des champions: large succès des Magpies en Belgique
Football • Actualisé le 01.10.2025 - 20:43
Ligue des champions: large succès des Magpies en Belgique
Football • Actualisé le 01.10.2025 - 20:43
Ligue des champions: facile succès du Real Madrid au Kazakhstan
Football • Actualisé le 30.09.2025 - 20:39
Ligue des champions: Galatasaray bat un Liverpool décevant
Football • Actualisé le 30.09.2025 - 23:03