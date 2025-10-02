Le FC Courtételle reste muet

Les footballeurs vadais ont fait match nul 0-0 sur la pelouse de Concordia Bâle mercredi en ...
Le FC Courtételle reste muet

Les footballeurs vadais ont fait match nul 0-0 sur la pelouse de Concordia Bâle mercredi en 1re Ligue.

Le FC Courtételle et son capitaine Tom Villemin ramènent un point. (Photo : archives Cédric Prudat) Le FC Courtételle et son capitaine Tom Villemin ramènent un point. (Photo : archives Cédric Prudat)

Le FC Courtételle n’est pas parvenu à faire la différence face à un adversaire du même acabit. Les Jurassiens ont partagé l’enjeu 0-0 mercredi soir en déplacement chez Concordia Bâle en 1re Ligue de football. Ils n’ont pas réussi à trouver la faille devant le but rhénan gardé par le jeune portier ajoulot de 19 ans Simon Caillet et doivent se contenter d’un deuxième match nul de rang. La formation de François Marque est 6e du classement avec deux points de retard sur le podium et cinq sur la deuxième place qualificative pour les finales d’ascension. /emu


 

