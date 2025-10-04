Le FC Courtételle défait à Schötz

La formation jurassienne n’a rien pu faire dans le canton de Lucerne. Elle a perdu 3-1 samedi ...
Le FC Courtételle défait à Schötz

La formation jurassienne n’a rien pu faire dans le canton de Lucerne. Elle a perdu 3-1 samedi dans le championnat de 1re Ligue de football.

Hugo Casano a marqué l'unique but du FC Courtételle. (Photo : archives/Georges Henz) Hugo Casano a marqué l'unique but du FC Courtételle. (Photo : archives/Georges Henz)

Le FC Courtételle rentre bredouille de Schötz. Il s’est incliné 3-1 contre les Lucernois samedi dans le cadre du championnat de 1re Ligue de football. Le FCC concède ainsi un troisième match consécutif sans victoire.

Les hommes de François Marque ont pourtant commencé la rencontre de la meilleure des manières. Hugo Casano a ouvert le score à la 5e. Les Jurassiens n’ont pas réussi à garder cet avantage longtemps. Schötz a égalisé 6’ plus tard. Après ce début de match canon, il a fallu attendre les 30 dernières minutes de la rencontre pour voir les filets trembler à nouveau. Les Lucernois ont pris l’avantage à la 66e avant de tuer définitivement les derniers espoirs jurassiens à la 72e.

Avec cette défaite, le FCC recule à la 8e place du classement. Il compte seulement deux longueurs de retard sur la troisième place avant les rencontres dominicales. /fwo


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le FC Bassecourt regoûte à la victoire

Le FC Bassecourt regoûte à la victoire

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 18:30

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 15:35

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 09:47

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 04:03

Articles les plus lus

Lamine Yamal forfait « pour deux à trois semaines »

Lamine Yamal forfait « pour deux à trois semaines »

Football    Actualisé le 03.10.2025 - 16:55

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 04:03

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 09:47

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Premier League: un deuxième but pour Noah Okafor

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 15:35

C’est maintenant qu’il faut développer le football féminin

C’est maintenant qu’il faut développer le football féminin

Football    Actualisé le 03.10.2025 - 13:48

Lamine Yamal forfait « pour deux à trois semaines »

Lamine Yamal forfait « pour deux à trois semaines »

Football    Actualisé le 03.10.2025 - 16:55

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Super League: Sion se déplace à Lucerne

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 04:03

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Lausanne engage l'expérimenté Florent Mollet

Football    Actualisé le 04.10.2025 - 09:47

Europa League: le FC Bâle en pleine euphorie

Europa League: le FC Bâle en pleine euphorie

Football    Actualisé le 03.10.2025 - 08:27

Liverpool: plusieurs semaines d'absence pour Alisson

Liverpool: plusieurs semaines d'absence pour Alisson

Football    Actualisé le 03.10.2025 - 11:35

C’est maintenant qu’il faut développer le football féminin

C’est maintenant qu’il faut développer le football féminin

Football    Actualisé le 03.10.2025 - 13:48

Lamine Yamal forfait « pour deux à trois semaines »

Lamine Yamal forfait « pour deux à trois semaines »

Football    Actualisé le 03.10.2025 - 16:55