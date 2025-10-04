Le FC Courtételle défait à Schötz

Le FC Courtételle rentre bredouille de Schötz. Il s’est incliné 3-1 contre les Lucernois samedi dans le cadre du championnat de 1re Ligue de football. Le FCC concède ainsi un troisième match consécutif sans victoire.

Les hommes de François Marque ont pourtant commencé la rencontre de la meilleure des manières. Hugo Casano a ouvert le score à la 5e. Les Jurassiens n’ont pas réussi à garder cet avantage longtemps. Schötz a égalisé 6’ plus tard. Après ce début de match canon, il a fallu attendre les 30 dernières minutes de la rencontre pour voir les filets trembler à nouveau. Les Lucernois ont pris l’avantage à la 66e avant de tuer définitivement les derniers espoirs jurassiens à la 72e.

Avec cette défaite, le FCC recule à la 8e place du classement. Il compte seulement deux longueurs de retard sur la troisième place avant les rencontres dominicales. /fwo