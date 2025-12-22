Silvio Rossé démissionne de ses fonctions au FC Courtételle

Le vice-président et directeur sportif du club vadais a annoncé sa démission pour le 31 décembre ...
Silvio Rossé démissionne de ses fonctions au FC Courtételle

Le vice-président et directeur sportif du club vadais a annoncé sa démission pour le 31 décembre en raison de divergences de vues sur la conduite de l’équipe de 1re Ligue de football.

Silvio Rossé démissionne de ses fonctions de vice-président et directeur technique du FC Courtételle. Silvio Rossé démissionne de ses fonctions de vice-président et directeur technique du FC Courtételle.

Le FC Courtételle traverse une zone de turbulences avant les fêtes de fin d’année. Son vice-président et directeur technique Silvio Rossé a remis il y a une semaine sa démission pour le 31 décembre. Celui qui assurait la direction sportive du club depuis le printemps 2022 évoque des « divergences de vues sur la conduite de la première équipe », qui pointe à la 4e place de 1re Ligue à la trêve, pour expliquer sa décision. Contacté, Silvio Rossé ne souhaite « pas polémiquer » ni détailler les raisons précises de son départ. « Ce n’est pas en raison d’un désaccord avec les gens du comité. Mais j’avais prévenu que si certaines décisions venaient à être entérinées quant à la conduite de l’équipe première, je démissionnerais », explique Silvio Rossé qui précise qu'il restera membre du club. Le FC Courtételle travaille à la nomination de son successeur qui sera annoncé ultérieurement. /comm-jpi


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

CAN 2025: le Maroc remporte le match d'ouverture

CAN 2025: le Maroc remporte le match d'ouverture

Football    Actualisé le 21.12.2025 - 22:08

Super League: Saint-Gall s'impose contre GC

Super League: Saint-Gall s'impose contre GC

Football    Actualisé le 21.12.2025 - 18:32

Super League: Lausanne-Sport sèchement battu à domicile

Super League: Lausanne-Sport sèchement battu à domicile

Football    Actualisé le 21.12.2025 - 16:24

Lucien Favre annonce la fin de sa carrière d'entraîneur

Lucien Favre annonce la fin de sa carrière d'entraîneur

Football    Actualisé le 21.12.2025 - 16:08

Articles les plus lus

Lausanne sur sa lancée européenne?

Lausanne sur sa lancée européenne?

Football    Actualisé le 21.12.2025 - 04:06

Lucien Favre annonce la fin de sa carrière d'entraîneur

Lucien Favre annonce la fin de sa carrière d'entraîneur

Football    Actualisé le 21.12.2025 - 16:08

Super League: Lausanne-Sport sèchement battu à domicile

Super League: Lausanne-Sport sèchement battu à domicile

Football    Actualisé le 21.12.2025 - 16:24

Super League: Saint-Gall s'impose contre GC

Super League: Saint-Gall s'impose contre GC

Football    Actualisé le 21.12.2025 - 18:32

Mbappé égale les 59 buts de CR7 au Real sur une année civile

Mbappé égale les 59 buts de CR7 au Real sur une année civile

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 23:16

Lausanne sur sa lancée européenne?

Lausanne sur sa lancée européenne?

Football    Actualisé le 21.12.2025 - 04:06

Lucien Favre annonce la fin de sa carrière d'entraîneur

Lucien Favre annonce la fin de sa carrière d'entraîneur

Football    Actualisé le 21.12.2025 - 16:08

Super League: Lausanne-Sport sèchement battu à domicile

Super League: Lausanne-Sport sèchement battu à domicile

Football    Actualisé le 21.12.2025 - 16:24

Super League: Thoune bat le FC Zurich 4-2 après avoir été mené 2-0

Super League: Thoune bat le FC Zurich 4-2 après avoir été mené 2-0

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 20:05

Super League: Bâle tenu en échec par un Servette pourtant diminué

Super League: Bâle tenu en échec par un Servette pourtant diminué

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 22:28

Mbappé égale les 59 buts de CR7 au Real sur une année civile

Mbappé égale les 59 buts de CR7 au Real sur une année civile

Football    Actualisé le 20.12.2025 - 23:16

Lausanne sur sa lancée européenne?

Lausanne sur sa lancée européenne?

Football    Actualisé le 21.12.2025 - 04:06