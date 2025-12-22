Silvio Rossé démissionne de ses fonctions au FC Courtételle

Le FC Courtételle traverse une zone de turbulences avant les fêtes de fin d’année. Son vice-président et directeur technique Silvio Rossé a remis il y a une semaine sa démission pour le 31 décembre. Celui qui assurait la direction sportive du club depuis le printemps 2022 évoque des « divergences de vues sur la conduite de la première équipe », qui pointe à la 4e place de 1re Ligue à la trêve, pour expliquer sa décision. Contacté, Silvio Rossé ne souhaite « pas polémiquer » ni détailler les raisons précises de son départ. « Ce n’est pas en raison d’un désaccord avec les gens du comité. Mais j’avais prévenu que si certaines décisions venaient à être entérinées quant à la conduite de l’équipe première, je démissionnerais », explique Silvio Rossé qui précise qu'il restera membre du club. Le FC Courtételle travaille à la nomination de son successeur qui sera annoncé ultérieurement. /comm-jpi