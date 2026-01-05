Valentin Nushi de retour au FC Bassecourt

Le FC Bassecourt pourra compter sur un retour pour entamer le deuxième tour de 1re Ligue de football. Sur ses réseaux sociaux, l’équipe vadaise annonce ce lundi le retour de Valentin Nushi. L’attaquant de 24 ans avait déjà évolué sous les couleurs du FCB pendant la saison 2022/2023 durant laquelle il avait marqué dix buts. Il avait ensuite tenté sa chance à Kriens en Promotion League, avant de souffrir d’une blessure au genou. Valentin Nushi a ensuite retrouvé la quatrième division en jouant pour Besa Bienne, puis, plus récemment, pour Prishtina Berne. Lors du premier tour sous les couleurs bernoises, Valentin Nushi a inscrit un but pour le club qui occupe la 3e place du groupe 1 de 1re Ligue. /mle