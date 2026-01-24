Défaite en préparation pour les SR Delémont

La formation de 1re Ligue de football a perdu 2-0 contre le FC Bienne samedi à l’extérieur ...
Défaite en préparation pour les SR Delémont

La formation de 1re Ligue de football a perdu 2-0 contre le FC Bienne samedi à l’extérieur. « Un bon test » contre une équipe qui évolue à l’échelon supérieur.

Anthony Sirufo et les SR Delémont ont continué leur préparation avec une défaite contre le FC Bienne. (photo : archives/Georges Henz) Anthony Sirufo et les SR Delémont ont continué leur préparation avec une défaite contre le FC Bienne. (photo : archives/Georges Henz)

Les SR Delémont continuent de « bien travailler » en amical contre des formations de Promotion League de football. Ils se sont inclinés 2-0 samedi contre le FC Bienne pour leur deuxième match de préparation en vue de la reprise de 1re Ligue. Après un match nul face à Breitenrain le week-end dernier, les « jaune et noir » enchainent avec un deuxième « bon test », selon l’entraineur Anthony Sirufo, contre une équipe qui milite à l’échelon supérieur.

Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge après la première mi-temps. Les SRD auraient pu prendre l’avantage à la 39e si Samuel Ferreira da Silva n’avait pas loupé un pénalty. « On a bien travaillé défensivement durant cette première période. C’était solide et cohérent », analyse Anthony Sirufo.

Après le thé, les « Sports » ont effectué sept changements avant d’encaisser les deux buts de la rencontre, dont un sur pénalty, dans la dernière demi-heure de jeu. « On a essayé d’être plus juste techniquement malgré quelques erreurs », renchérit Anthony Sirufo. L’entraineur des SRD estime encore que l’état d’esprit de son équipe est bon durant cette préparation mais qu’il faut encore travailler offensivement.

Anthony Sirufo : « Le résultat m’importe peu aujourd’hui. »

Ecouter le son

Glenn Mbazo et Bryan Rodrigues encore en test

Lors de cette rencontre de préparation, l’attaquant de Xamax U19 Glenn Mbazo et le piston Bryan Rodrigues étaient encore en test. « Glenn devrait nous rejoindre. On doit encore faire le bilan avec tout le monde ces prochains jours mais on va prendre des décisions rapidement », nous indique encore Anthony Sirufo. /fwo


