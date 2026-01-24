Défaite en préparation pour les SR Delémont

Les SR Delémont continuent de « bien travailler » en amical contre des formations de Promotion League de football. Ils se sont inclinés 2-0 samedi contre le FC Bienne pour leur deuxième match de préparation en vue de la reprise de 1re Ligue. Après un match nul face à Breitenrain le week-end dernier, les « jaune et noir » enchainent avec un deuxième « bon test », selon l’entraineur Anthony Sirufo, contre une équipe qui milite à l’échelon supérieur.

Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge après la première mi-temps. Les SRD auraient pu prendre l’avantage à la 39e si Samuel Ferreira da Silva n’avait pas loupé un pénalty. « On a bien travaillé défensivement durant cette première période. C’était solide et cohérent », analyse Anthony Sirufo.

Après le thé, les « Sports » ont effectué sept changements avant d’encaisser les deux buts de la rencontre, dont un sur pénalty, dans la dernière demi-heure de jeu. « On a essayé d’être plus juste techniquement malgré quelques erreurs », renchérit Anthony Sirufo. L’entraineur des SRD estime encore que l’état d’esprit de son équipe est bon durant cette préparation mais qu’il faut encore travailler offensivement.