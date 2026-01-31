Les SRD enlèvent le derby hivernal contre le FC Bassecourt

Les SR Delémont remportent un derby hivernal face au FC Bassecourt. Les deux équipes de 1re Ligue de football se sont affrontées en match de préparation ce samedi après-midi sur le terrain synthétique des Prés-Roses. Dans un match où aucune des formations n’a clairement su prendre le jeu à son compte, ce sont les SRD qui ont frappé les premiers sur corner. L’attaquant Yoroma Jatta s’est élevé plus haut que tout le monde pour catapulter le ballon de la tête et ouvrir la marque à la 20e. Sans réussir à amener de réel danger devant le but delémontain, Bassecourt s’en est aussi remis aux coups de pied arrêtés. Également sur corner, Quentin Specker a permis aux siens d’égaliser à l’heure de jeu.





Le FCB a laissé filer les SRD en fin de match

Mais les « Sports » ont réussi à forcer la décision dans les dix dernières minutes de ce derby. Le capitaine Noha Sylvestre a obtenu un penalty à la 80e transformé par le joueur à l’essai Glenn Mbazo qui a dû s’y prendre à deux fois pour battre le portier Jari Blaich, entré à la mi-temps. Ce dernier a arrêté le tir sans parvenir à écarter le ballon finalement poussé au fond du but par Mbazo. Les Delémontains ont même salé l’addition avec le 3-1 tombé au bout du temps règlementaire. Ydris Regaïa a profité d’une belle percée et un bon décalage de Glenn Mbazo pour ajuster le gardien d’une frappe croisée à ras-de-terre. Les SRD ont ainsi remporté leur premier match amical après deux défaites contre les Promotion League de Breintenrain et Bienne. L’entraineur Anthony Sirufo s’est dit « déçu du contenu de son équipe en première mi-temps mais a apprécié la volonté affichée par ses hommes dans la suite du match ».





Bassecourt encore en rodage

Pour le FCB, il s’agissait du 2e match amical de l’hiver après le revers face à Coffrane le week-end dernier. Son nouveau technicien arrivé à la trêve a observé des améliorations tactiques de la part de ses joueurs. Ludovic Brugnerotto vit ses premières minutes sur le banc vadais et fait gentiment connaissance avec son groupe. « Ça se passe très bien. Tout le monde est à l’entrainement et les joueurs sont réceptifs », salue l’entraineur jurassien qui dispose encore de trois semaines pour se préparer avant la reprise du championnat. /nmy