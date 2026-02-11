Baptiste Stroppolo file chez le voisin

Le joueur de couloir quitte les SR Delémont pour rejoindre le FC Courtételle en 1re Ligue de ...
Baptiste Stroppolo (ici avec les SRD il y a moins de deux semaines en match amical contre Bassecourt) a décidé de changer d'air mais de rester dans le Jura. (Photo : archives Georges Henz) Baptiste Stroppolo (ici avec les SRD il y a moins de deux semaines en match amical contre Bassecourt) a décidé de changer d'air mais de rester dans le Jura. (Photo : archives Georges Henz)

Baptiste Stroppolo change de couleurs mais ne va pas très loin. Selon les informations de RFJ, le joueur de couloir s’est engagé avec le FC Courtételle en 1re Ligue de football. Le Français de 20 ans évoluait jusqu’à présent avec les SR Delémont, club avec lequel il n’a pas vraiment eu l’occasion de briller. Formé au FC Bâle, le Tricolore a été gravement blessé en août 2024, peu après son arrivée dans la capitale jurassienne. Au premier tour de l’exercice en cours, le joueur de poche a dû se contenter d’un rôle de remplaçant. Il a donc choisi le Centre sportif du voisin pour se relancer.

La reprise du championnat de 1re Ligue est prévue dans une dizaine de jours. /mle


 

