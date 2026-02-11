Un joueur en test propulse les SRD vers la victoire

Les SR Delémont ont peut-être trouvé la pépite offensive dont ils ont besoin. Les footballeurs de 1re Ligue ont disputé leur dernier galop amical mardi soir. Quelques jours après leur défaite inquiétante sur le terrain d’Ajoie-Monterri, les « jaune et noir » ont rectifié le tir et ont battu Diaspora (2e ligue) 5-1. A une dizaine de jours de la reprise du championnat de 1re Ligue, les SRD ont peut-être déniché un apport offensif important. Ancien joueur du Havre en Ligue 2 française, le Franco-Congolais Alan Dzabana (28 ans) a inscrit un quadruplé. Ce joueur, qui évoluait cet automne au FC Bobigny B, en France, est à l’essai dans la capitale jurassienne. Il a montré toute son habileté dans la zone de vérité. Autre élément en test, l’attaquant congolais Owe Bonyanga, qui appartient actuellement à Bosna Neuchâtel (2e ligue interrégionale), a aussi marqué un but contre les Aigles. Ces derniers ont réduit l’écart par l’ancien Delémontain Berat Jashari.

L'entraîneur des SR Delémont Anthony Sirufo a confié à RFJ que l'avenir des joueurs en test dans la capitale jurassienne sera scellé ces prochaines heures. /mle