Ajoie-Monterri et Courtételle se quittent bons amis

Les Ajoulots de 2e ligue interrégionale et les Vadais de 1re Ligue ont partagé l’enjeu 1-1 ...
Ajoie-Monterri et Courtételle se quittent bons amis

Les Ajoulots de 2e ligue interrégionale et les Vadais de 1re Ligue ont partagé l’enjeu 1-1 samedi en match amical.

Le FC Ajoie-Monterri de Danny Rethy Chi a tenu en échec Courtételle. (Photo : archives Georges Henz) Le FC Ajoie-Monterri de Danny Rethy Chi a tenu en échec Courtételle. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Ajoie-Monterri décroche un nouveau résultat face à une équipe jurassienne qui évolue un échelon au-dessus. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale ont fait match nul contre Courtételle 1-1 samedi à Courgenay à l’occasion d’une rencontre de préparation. Ils ont déjà partagé l’enjeu avec Bassecourt mercredi, alors qu’ils ont battu les SR Delémont le week-end dernier. Les Vadais terminent quant à eux leur préparation avec un bilan plus mitigée (une victoire, un nul et deux défaites).

Le FC Courtételle reprend le championnat la semaine prochaine avec un déplacement à Buochs samedi soir. De son côté, le FC Ajoie-Monterri a encore un bon mois de préparation devant lui, avec une reprise prévue le 14 mars contre Dornach. /cra


 

