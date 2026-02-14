Ajoie-Monterri et Courtételle se quittent bons amis

Le FC Ajoie-Monterri décroche un nouveau résultat face à une équipe jurassienne qui évolue un échelon au-dessus. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale ont fait match nul contre Courtételle 1-1 samedi à Courgenay à l’occasion d’une rencontre de préparation. Ils ont déjà partagé l’enjeu avec Bassecourt mercredi, alors qu’ils ont battu les SR Delémont le week-end dernier. Les Vadais terminent quant à eux leur préparation avec un bilan plus mitigée (une victoire, un nul et deux défaites).

Le FC Courtételle reprend le championnat la semaine prochaine avec un déplacement à Buochs samedi soir. De son côté, le FC Ajoie-Monterri a encore un bon mois de préparation devant lui, avec une reprise prévue le 14 mars contre Dornach. /cra