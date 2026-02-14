Le FC Ajoie-Monterri décroche un nouveau résultat face à une équipe jurassienne qui évolue un échelon au-dessus. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale ont fait match nul contre Courtételle 1-1 samedi à Courgenay à l’occasion d’une rencontre de préparation. Ils ont déjà partagé l’enjeu avec Bassecourt mercredi, alors qu’ils ont battu les SR Delémont le week-end dernier. Les Vadais terminent quant à eux leur préparation avec un bilan plus mitigée (une victoire, un nul et deux défaites).Le FC Courtételle reprend le championnat la semaine prochaine avec un déplacement à Buochs samedi soir. De son côté, le FC Ajoie-Monterri a encore un bon mois de préparation devant lui, avec une reprise prévue le 14 mars contre Dornach. /cra
Ajoie-Monterri et Courtételle se quittent bons amis
Les Ajoulots de 2e ligue interrégionale et les Vadais de 1re Ligue ont partagé l’enjeu 1-1 ...
RFJ
Sur le même sujet
- 11.02.2026 - 11:04 Baptiste Stroppolo file chez le voisin
- 28.01.2026 - 09:58 Benjamin Roth au FC Courtételle
- 22.12.2025 - 10:22 Silvio Rossé démissionne de ses fonctions au FC Courtételle
- 22.11.2025 - 18:19 Le FC Courtételle passera l’hiver au chaud
- 17.11.2025 - 13:40 Première partie de saison décevante pour le FC Ajoie-Monterri
Actualités suivantes
Le plein de confiance, mais un élément en moins pour le FC Bassecourt
Football • Actualisé le 14.02.2026 - 09:20
Articles les plus lus
Le plein de confiance, mais un élément en moins pour le FC Bassecourt
Football • Actualisé le 14.02.2026 - 09:20
Le plein de confiance, mais un élément en moins pour le FC Bassecourt
Football • Actualisé le 14.02.2026 - 09:20