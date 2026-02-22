Le FC Bassecourt a fini par plier chez le leader

Les footballeurs vadais se sont inclinés 1-0 sur la pelouse de Grasshopper M21 dimanche pour ...
Le FC Bassecourt a fini par plier chez le leader

Les footballeurs vadais se sont inclinés 1-0 sur la pelouse de Grasshopper M21 dimanche pour la reprise de 1re Ligue.

Le FC Bassecourt entame le 2e tour de 1re Ligue avec une défaite chez le leader. (Photo : archives Georges Henz) Le FC Bassecourt entame le 2e tour de 1re Ligue avec une défaite chez le leader. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Bassecourt s’incline sur la plus petite des marges chez le leader pour la reprise de 1re Ligue. Les footballeurs vadais ont perdu 1-0 sur le terrain de Grasshopper M21 dimanche à Niederhasli. Dominateurs, les Zurichois ont logiquement marqué l’unique but de la rencontre à la 72e. Bien en place, l’équipe de Ludovic Brugnerotto avait fait un bon travail défensif jusqu’à ce but, consécutif à un double mauvais dégagement. Comme observé au premier tour, les « jaune et noir » doivent encore se montrer plus efficaces à la finition pour parvenir à marquer. Ils ont terminé la rencontre à 10 suite à l’expulsion de Nolan Erard à la 79e. Le FCB reste juste au-dessus de la barre, avec quatre points d’avance sur le dernier relégable, mais deux matches de plus au compteur. /emu


