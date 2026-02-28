Le FC Courtételle empoche trois points pour la reprise

Le FC Courtételle empoche trois points pour la reprise

Les Jurassiens ont dominé Langenthal 4-0 samedi après-midi au Centre Sportif en 1re Ligue de football. Un carton rouge bernois à la 27e leur a facilité la tâche.

Hugo Casano a fait trembler les filets à Courtételle pour la reprise de 1re Ligue. (Photo : archives Georges Henz) Hugo Casano a fait trembler les filets à Courtételle pour la reprise de 1re Ligue. (Photo : archives Georges Henz)

En supériorité, le FC Courtételle s’impose facilement contre Langenthal. Les footballeurs jurassiens ont gagné 4-0 contre les Bernois samedi après-midi à domicile. Une semaine après leur rencontre renvoyée, ils effectuaient ainsi leur reprise en 1re Ligue.

Le FC Courtételle a pu bénéficier d’un petit bonus pour se faciliter la tâche. Un milieu de terrain adverse a écopé d’un carton rouge à la 27e qui a permis au FCC d’évoluer à 11 contre 10. Les hommes de François Marque sont parvenus à prendre les devants avant la mi-temps grâce à une tête du capitaine Tom Villemin sur corner à la 42e. Les « verts » sont revenus sur la pelouse avec l’intention d’accroître leur avantage. Il aura fallu attendre seulement huit minutes pour voir Adrien Jeker doubler la mise. La domination jurassienne aura encore payé deux fois en fin de rencontre. Hugo Casano a tout d’abord vu une frappe lointaine finir au fond des filets, avec un peu de chance, à la 74e. Le score a finalement été scellé par Eliott Périat à la 89e.

Avec cette victoire le FCC se rapproche de la place de finaliste de Muttenz. Désormais 3es, les Jurassiens comptent deux longueurs de retard sur le 2e rang des Bâlois avec un match de moins. /fwo


 

