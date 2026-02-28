Les SR Delémont s’inclinent en toute fin de match

Avec deux buts encaissés dans les dernières minutes de la rencontre, les SRD ont perdu 4-2 ...
Les SR Delémont s’inclinent en toute fin de match

Avec deux buts encaissés dans les dernières minutes de la rencontre, les SRD ont perdu 4-2 contre Soleure samedi dans le championnat de 1re Ligue de football.

Le doublé d'Ydris Regaïa n'aura pas été suffisant pour les SRD. (Photo : archives Georges Henz) Le doublé d'Ydris Regaïa n'aura pas été suffisant pour les SRD. (Photo : archives Georges Henz)

Une fin de match cruelle pour les SR Delémont. Les footballeurs jurassiens ont concédé un nouveau revers en 1re Ligue. Ils se sont inclinés 4-2 contre Soleure samedi sur la pelouse de la Blancherie. Il s’agit de la cinquième défaite consécutive des SRD qui n’ont plus gagné depuis le 28 septembre dernier.

Les « jaune et noir » ont pourtant bien commencé leur rencontre. Ydris Regaïa leur a permis d’ouvrir le score dès la 7e. Cet avantage aura toutefois été de courte durée. Le capitaine delémontain Florent Hushi a dévié le ballon dans ses propres filets cinq minutes plus tard. Les Soleurois ont ensuite pris l’avantage à la 26e. L’attente a été longue mais les SRD ont cru décrocher le match nul à la 83e. Ydris Regaïa a inscrit son deuxième but de la soirée pour remettre les deux équipes à égalité. La fin de match aura finalement été fatale pour les Jurassiens qui ont encaissé le 3-2 à la 89e avant de craquer une dernière fois dans le temps additionnel.

Au classement, les hommes d’Anthony Sirufo glissent à la 13e place. Ils comptent le même nombre de points que leur voisin de Bassecourt, dernier non relégable. Les SRD possèdent quatre longueurs d’avance sur la zone rouge. /fwo


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Super League: un dixième succès consécutif pour Thoune

Super League: un dixième succès consécutif pour Thoune

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 19:59

Le FC Courtételle empoche trois points pour la reprise

Le FC Courtételle empoche trois points pour la reprise

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 19:06

Liga: Barcelone s'impose grâce à un Yamal en feu

Liga: Barcelone s'impose grâce à un Yamal en feu

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 18:23

Le FC Bassecourt tient tête à Muttenz

Le FC Bassecourt tient tête à Muttenz

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 19:07

Articles les plus lus

Pertes de temps: des mesures prises par l'Ifab

Pertes de temps: des mesures prises par l'Ifab

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 15:49

Liga: Barcelone s'impose grâce à un Yamal en feu

Liga: Barcelone s'impose grâce à un Yamal en feu

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 18:23

Le FC Courtételle empoche trois points pour la reprise

Le FC Courtételle empoche trois points pour la reprise

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 19:06

Le FC Bassecourt tient tête à Muttenz

Le FC Bassecourt tient tête à Muttenz

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 19:07

Conference League: les Lausannois déçus et tristes

Conference League: les Lausannois déçus et tristes

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 04:07

Pertes de temps: des mesures prises par l'Ifab

Pertes de temps: des mesures prises par l'Ifab

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 15:49

Liga: Barcelone s'impose grâce à un Yamal en feu

Liga: Barcelone s'impose grâce à un Yamal en feu

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 18:23

Le FC Bassecourt tient tête à Muttenz

Le FC Bassecourt tient tête à Muttenz

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 19:07

Ligue des champions: encore un duel Real Madrid - Manchester City

Ligue des champions: encore un duel Real Madrid - Manchester City

Football    Actualisé le 27.02.2026 - 12:35

Super League: Servette accueille Sion avec la pression

Super League: Servette accueille Sion avec la pression

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 04:04

Conference League: les Lausannois déçus et tristes

Conference League: les Lausannois déçus et tristes

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 04:07

Pertes de temps: des mesures prises par l'Ifab

Pertes de temps: des mesures prises par l'Ifab

Football    Actualisé le 28.02.2026 - 15:49