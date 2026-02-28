Les SR Delémont s’inclinent en toute fin de match

Une fin de match cruelle pour les SR Delémont. Les footballeurs jurassiens ont concédé un nouveau revers en 1re Ligue. Ils se sont inclinés 4-2 contre Soleure samedi sur la pelouse de la Blancherie. Il s’agit de la cinquième défaite consécutive des SRD qui n’ont plus gagné depuis le 28 septembre dernier.

Les « jaune et noir » ont pourtant bien commencé leur rencontre. Ydris Regaïa leur a permis d’ouvrir le score dès la 7e. Cet avantage aura toutefois été de courte durée. Le capitaine delémontain Florent Hushi a dévié le ballon dans ses propres filets cinq minutes plus tard. Les Soleurois ont ensuite pris l’avantage à la 26e. L’attente a été longue mais les SRD ont cru décrocher le match nul à la 83e. Ydris Regaïa a inscrit son deuxième but de la soirée pour remettre les deux équipes à égalité. La fin de match aura finalement été fatale pour les Jurassiens qui ont encaissé le 3-2 à la 89e avant de craquer une dernière fois dans le temps additionnel.

Au classement, les hommes d’Anthony Sirufo glissent à la 13e place. Ils comptent le même nombre de points que leur voisin de Bassecourt, dernier non relégable. Les SRD possèdent quatre longueurs d’avance sur la zone rouge. /fwo