Le FC Bassecourt remporte un match à six points

Le FC Bassecourt remporte un match d’une grande importance dans les dernières minutes. Les Jurassiens ont gagné devant la lanterne Old Boys 2-1 samedi à Bâle. La rencontre a pourtant mal débuté pour les visiteurs. Les Bâlois ont profité d’un moment de flottement et d’une déconcentration dans la défense vadaise pour ouvrir le score, alors que Noël Allemann semblait avoir été accroché au milieu de terrain. Le FCB s’est immédiatement remis dans le match grâce à Valentin Nushi. L’ailier s’est offert l’égalisation sur un coup-franc direct, alors que le mur adverse s’était désolidarisé. Bassecourt s’est procuré plusieurs grosses occasions à la demi-heure de jeu, mais Noël Allemann et Kenzo Bréchet, après une magnifique percée, ont tous deux buté sur le gardien bâlois. Valentin Nushi a ensuite trouvé le poteau sur une demi-volée à la 36e minute. La défense jurassienne a également dû rester attentive face à la vitesse des attaquants bâlois, qui ont parfois heureusement manqué de lucidité dans le dernier geste.





Bassecourt a terminé à dix

Le retour des vestiaires a été plus compliqué pour le FC Bassecourt. Il a concédé plusieurs occasions majeures, mais un hors-jeu, puis le portier Léonard Joliat ont permis aux Jurassiens de conserver un score de parité à l’heure de jeu. La fin de match semblait se compliquer avec l’expulsion de Léo Moine pour un second carton jaune à la 74e, mais c’est finalement le FCB qui a su se montrer dangereux en obtenant un pénalty 10 minutes plus tard. Une frappe de Joris Gester a été contrée par un bras bâlois dans la surface. Le capitaine Kenzo Brêchet n’a alors pas tremblé pour donner l’avantage à son équipe. Les dernières minutes et le long temps additionnel ont été tendus jusqu’au bout, mais les Vadais ont tenu bon pour s’offrir une victoire d’une grande importance dans la lutte pour le maintien.

Le FCB dépasse les SR Delémont et monte au 13e rang du classement. Il compte désormais quatre points d’avance sur le premier relégable Buochs, qu'il rencontrera lors de sa prochaine sortie dans une dizaine de jours. /cra