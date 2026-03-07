Le FC Courtételle empoche un point à l’extérieur

Un avantage de deux buts n’aura pas suffi au FC Courtételle. Les footballeurs jurassiens ont partagé l’enjeu avec Soleure 2-2 samedi après-midi en Suisse alémanique. Ils ont bien débuté la rencontre et ont été récompensés par l’ouverture du score à la 18e minute. Bastien Hulmann a parfaitement repris de la tête un corner bien botté par Hugo Casano. Le FCC a continué d’aller vers l’avant pour faire le break. Une superbe passe de Maxime Eschmann a lancé Hugo Casano dans la profondeur. L’attaquant a gardé son sang-froid pour tromper le gardien d’une petite touchette dans la surface à la 25e. Ce double avantage n’aura pas duré longtemps, puisque les joueurs locaux ont réduit l’écart dans la foulée en profitant d’un coup de coin.

Malgré quelques occasions de part et d’autre, le score n’a plus bougé jusqu’à la 56e minute et un pénalty sifflé contre les Jurassiens. Lukas Hipp a été pris à contre-pied et n’a rien pu faire. Un coup-franc d’Hugo Casano à la 67e et plusieurs frappes jurassiennes sont passées proches du cadre, mais il a manqué quelques centimètres au FCC sur chaque tir. Il a connu une ultime frayeur sur la dernière action du match avec une reprise à bout portant, mais Lukas Hipp est bien resté sur ses appuis pour conserver ce match nul.

Le FC Courtételle conserve sa 3e place au classement avant la rencontre de Langenthal qui joue dimanche. Il revient à un point de la 2e place de Muttenz, synonyme de qualification pour les finales de fin de saison. Les « verts » doivent maintenant se préparer pour une semaine anglaise et le derby face aux SR Delémont qui a lieu mercredi. /cra