Le match du FC Courtételle tombe à l’eau en Coupe de Suisse

Les footballeurs vadais n’ont pas pu disputer ce samedi leur 2e tour de qualification en vue ...
Le match du FC Courtételle tombe à l’eau en Coupe de Suisse

Les footballeurs vadais n’ont pas pu disputer ce samedi leur 2e tour de qualification en vue de la prochaine compétition nationale. Le terrain tessinois de Mendrisio est devenu impraticable à cause de la pluie.

Impossible de jouer au football sur le terrain de Mendrisio. (Photo : auditeur reporter). Impossible de jouer au football sur le terrain de Mendrisio. (Photo : auditeur reporter).

Un long voyage qui fait plouf pour le FC Courtételle. Les footballeurs vadais se sont rendus au Tessin pour affronter Mendrisio ce samedi au 2e tour de qualification pour la prochaine Coupe de Suisse. Mais les arbitres ont décidé de renvoyer la rencontre à une date qui reste à définir. La pluie a rendu le terrain tessinois impraticable. Le retour à la maison est donc intervenu plus tôt que prévu pour le FCC et la soixantaine de supporters jurassiens qui avaient fait le déplacement. /nmy


 

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