Le match du FC Courtételle tombe à l’eau en Coupe de Suisse

Un long voyage qui fait plouf pour le FC Courtételle. Les footballeurs vadais se sont rendus au Tessin pour affronter Mendrisio ce samedi au 2e tour de qualification pour la prochaine Coupe de Suisse. Mais les arbitres ont décidé de renvoyer la rencontre à une date qui reste à définir. La pluie a rendu le terrain tessinois impraticable. Le retour à la maison est donc intervenu plus tôt que prévu pour le FCC et la soixantaine de supporters jurassiens qui avaient fait le déplacement. /nmy