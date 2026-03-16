Le FC Courtételle réagit aux débordements d’après-derby

Le club jurassien de 1re Ligue de football condamne les insultes proférées par un de ses joueurs ...
Le FC Courtételle réagit aux débordements d’après-derby

Le club jurassien de 1re Ligue de football condamne les insultes proférées par un de ses joueurs et les échauffourées qui ont suivi le match. Il regrette aussi l’attitude de certains membres des SR Delémont et déplore la blessure de Tom Villemin.

L'après-match entre le FC Courtételle et les SR Delémont a été chaotique. (Photo : Georges Henz) L'après-match entre le FC Courtételle et les SR Delémont a été chaotique. (Photo : Georges Henz)

C’est un derby de football qui laissera des traces. Ce qui devait être une fête a fini dans la confusion avec des mots et des actes qui n’ont pas leur place sur un terrain de football. Mercredi passé, le FC Courtételle a battu les SR Delémont 3-2 en 1re Ligue. Cette victoire du FCC acquise en toute fin de rencontre a été suivie par des échauffourées conséquentes entre des membres des deux parties. Dans un communiqué transmis ce lundi soir, Courtételle tient à s’excuser : « Dans l’euphorie de la victoire, un joueur de notre club a tenu des propos insultants à l’encontre du banc des SR Delémont. Le FC Courtételle tient à condamner fermement ces propos qui ne correspondent pas aux valeurs que notre club souhaite défendre. Nous présentons nos excuses aux SR Delémont, ainsi qu’aux spectateurs présents pour ce comportement que nous déplorons », écrit le club vadais qui a, selon nos informations, suspendu à l'interne le joueur concerné.

Le FCC ajoute, par ailleurs, que « les incidents qui ont suivi sont regrettables et contraires à l’esprit sportif que doit incarner un derby jurassien. » Il complète en disant qu’il faut reconnaître « que le comportement agressif et démesuré de plusieurs joueurs des SR Delémont, ainsi que de membres de leur staff durant la rencontre, a contribué à faire monter la tension. »

Enfin, cette rencontre entre voisins ne reste pas sans conséquence. Hormis plusieurs expulsions, le capitaine du FC Courtételle Tom Villemin a été sérieusement blessé. Lors d’un duel aérien, il a subi cinq fractures au visage et sera opéré ce mercredi à Bâle. La durée de son indisponibilité n’est pas connue, précise le FCC. /comm-mle

Tom Villemin (en blanc, ici au duel avec le Delémontain Adam Assmy) a été sérieusement blessé lors du derby. Tom Villemin (en blanc, ici au duel avec le Delémontain Adam Assmy) a été sérieusement blessé lors du derby.


 

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