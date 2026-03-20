L’électrochoc n’a pas eu lieu aux SRD

Les SR Delémont ont chuté à domicile pour le premier match de Lulzim Hushi à la barre. Les « jaune et noir » ont perdu 3-2 contre Black Stars en 1re Ligue de football. Au classement, ils pointent au 15e rang, soit celui de premier relégable, et comptent provisoirement un point de retard sur la barre avec deux matches de plus au compteur que Buochs (14e). Bassecourt est 13e avec deux points d’avance sur les SRD et une rencontre de moins au compteur.

Malgré les encouragements incessants de ses supporters et de son nouvel entraîneur, la phalange delémontaine n’a pas su engranger de point. Il manque actuellement trop d’ingrédients dans le jeu des SRD : de la verve offensive, de l’assurance défensive, du caractère et de l’impact physique. Entre autres. Le poids des absences (Jatta, Koté, Perrony) peut expliquer une partie de ce déficit, mais pas tout. Parmi les éléments positifs, on retiendra l’attitude, car Delémont n’a jamais lâché : « J’ai aimé l’état d’esprit. On y a cru jusqu’au bout », a lâché un Lulzim Hushi déçu de l’issue de la partie. Déçu, oui, mais réaliste et pas abattu. « Il faut être fort mentalement et continuer. (…) Je n’ai pas de baguette magique », dit encore le nouvel homme fort de La Blancherie.





Un avantage de courte durée

Dans une rencontre fermée, ce sont les Delémontains qui ont allumé la première mèche. Sur une de leurs premières offensives, les joueurs de la capitale ont ouvert la marque grâce à Fares Toumi (13e). Petit à petit, les visiteurs bâlois ont pris le jeu à leur compte. Plaisante, la formation des bords du Rhin a profité des largesses défensives delémontaines pour susciter l’inquiétude d’abord, pour punir ensuite. A l’heure de prendre le thé, les SRD étaient menés 2-1. Et ce fut plutôt logique. Les hommes de Lulzim Hushi sont ressortis du vestiaire avec de meilleures intentions, alors que les Rhénans ont abandonné la possession du ballon. Si Delémont a maîtrisé le cuir en deuxième période, l’équipe jurassienne a peiné à trouver des solutions dans les 30 derniers mètres. La créativité a fait défaut, et à toutes les lignes. Le manque de confiance a pesé. Peu de joueurs ont été capables d’apporter des artifices, hormis le capitaine Noha Sylvestre. Mais à force d’essayer, les SRD sont parvenus à égaliser grâce au joker Gleen Mbazo (74e). Joie de courte durée. Sur un corner, les Jurassiens ont encaissé le but de la défaite dans la foulée (83e). « On se fait punir sur nos temps faibles et quand on a eu la possibilité de faire mal, on ne l’a pas fait », regrette Lulzim Hushi. Cette réussite bâloise en fin de match, comme plusieurs séquences dans cette partie, témoigne de la fébrilité défensive actuelle des « jaune et noir » qui ont encaissé 19 buts en six matches depuis la reprise. Retrouver une assise défensive demeure une priorité pour la troupe de Lulzim Hushi dans sa quête de maintien. Delémont est toujours sevré de victoire en championnat depuis fin septembre, soit désormais depuis 12 matches… /mle