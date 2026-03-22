Nouveau succès sur le fil du FC Courtételle

Le FC Courtételle arrache une nouvelle victoire au caractère. Les footballeurs vadais se sont imposés 2-1 contre Besa dimanche après-midi à la Tissot Arena. Ils signent une cinquième victoire en six matches de 1re Ligue. L’équipe de François Marque a ouvert le score dans le temps additionnel de la première mi-temps par l’intermédiaire d’Alassane Diaby. Les Biennois ont poussé pour égaliser et ont été récompensés de leurs efforts à la 80e. Comme lors de leur dernière sortie face aux SR Delémont, les « vert » ont passé l’épaule en fin de match, lorsqu’Eliott Périat a devancé le gardien adverse sur un corner. Ils restent 3es, à deux longueurs de la deuxième place qualificative pour les finales d’ascension, avec un match de moins au compteur. /emu