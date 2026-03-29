Le FC Bassecourt prend un peu d’air

Des gros points pour le FC Bassecourt. Les Vadais se sont imposés sur la plus petite des marges dimanche après-midi au stade des Grands-Prés. Ils ont battu Soleure 1-0. L’unique but de la rencontre a été inscrit sur pénalty à la 67e par Valentin Nushi. « Nous avons fait une très bonne première mi-temps en nous créant beaucoup d’occasions. Après la pause, nous avons plus joué en contre-attaque mais c’est une victoire méritée », analyse l’entraineur du FCB Ludovic Brugnerotto.

Une victoire très « importante » également pour les Jurassiens. Les trois points permettent au FC Bassecourt de remonter à la 12e place du classement avec cinq longueurs d’avance sur les SR Delémont, premier relégable. Les deux formations jurassiennes se retrouveront jeudi dans un derby qui s’annonce décisif dans la lutte contre la relégation. /fwo