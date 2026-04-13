Neuchâtel Xamax officialise le renouvellement de la convention avec les SRD

Une première officialisation concernant la formation BEJUNE de football. Neuchâtel Xamax a confirmé lundi le renouvellement de la convention avec l’Association SR Delémont. « Les négociations des conditions du contrat ont toutefois été difficiles du fait de divergences financières et de l’intervention de plusieurs acteurs externes, notamment de l’Association jurassienne de football, qui ont grandement compliqué les discussions. L’appui de l’Association suisse de football s’est avéré déterminant. Soucieuse de préserver les intérêts des jeunes joueurs, l’instance faîtière a contribué à débloquer la situation », explique le club de Challenge League dans le communiqué, sans donner de détails sur le contenu de cette convention. Neuchâtel Xamax ajoute que les deux clubs affichent une volonté commune de poursuivre le développement du football d’élite dans l’Arc jurassien, avec l’objectif d’offrir aux jeunes talents un cadre structuré et performant. Côté jurassien, aucune officialisation n’a encore été communiquée. /comm-emu