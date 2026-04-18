Le FC Ajoie-Monterri se paye le leader

Le FC Ajoie-Monterri vient à bout du leader. La formation de 2e ligue interrégionale de football s’est imposée 2-1 contre Thalwil samedi sur la pelouse de Cornol. Le FCAM attendait ce succès depuis plus d’un mois et la reprise du championnat. Il restait sur cinq matches sans victoire. Les hommes de Thierry Payet sont parvenus à faire trembler les filets en premier dans ce duel contre les Zurichois. Abdoulaye Traore a ouvert la marque à la 37e. Le FCAM a toutefois été rejoint au score juste avant la pause. Les Ajoulots sont revenus conquérants des vestiaires et ont repris les devants à la 46e grâce à Iago Quintas. Un avantage qu’ils ont réussi à tenir jusqu’au coup de sifflet final.

Le FC Ajoie-Monterri monte à la 8e place du classement. Il compte quatre longueurs d’avance sur le premier relégable. /fwo