Le FC Ajoie-Monterri surpris chez un relégable

Les Ajoulots ont perdu 3-0 sur la pelouse de Dübendorf dimanche en 2e ligue interrégionale ...
Le FC Ajoie-Monterri surpris chez un relégable

Les Ajoulots ont perdu 3-0 sur la pelouse de Dübendorf dimanche en 2e ligue interrégionale de football. Ils ne comptent plus qu’un seul point d’avance sur la zone rouge.

Le coach du FC Ajoie-Monterri Thierry Payet n'a pas trouvé la bonne formule dimanche. (Photo : archives Georges Henz) Le coach du FC Ajoie-Monterri Thierry Payet n'a pas trouvé la bonne formule dimanche. (Photo : archives Georges Henz)

Le danger se rapproche pour le FC Ajoie-Monterri. Les Ajoulots se sont inclinés à Dübendorf 3-0 dimanche après-midi dans le championnat de 2e ligue interrégionale. Ils n’ont pas su trouver le chemin des filets face à un adversaire qui n’avait plus gagné depuis plus de deux mois.

Le FCAM stoppe sa série après sa victoire contre le leader Thalwil la semaine dernière. Il glisse au 9e rang et ne compte plus qu’un seul point d’avance sur la zone rouge et Bülach, qui a également gagné ce week-end. /cra


 

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