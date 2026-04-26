Le FC Ajoie-Monterri surpris chez un relégable

Le danger se rapproche pour le FC Ajoie-Monterri. Les Ajoulots se sont inclinés à Dübendorf 3-0 dimanche après-midi dans le championnat de 2e ligue interrégionale. Ils n’ont pas su trouver le chemin des filets face à un adversaire qui n’avait plus gagné depuis plus de deux mois.

Le FCAM stoppe sa série après sa victoire contre le leader Thalwil la semaine dernière. Il glisse au 9e rang et ne compte plus qu’un seul point d’avance sur la zone rouge et Bülach, qui a également gagné ce week-end. /cra