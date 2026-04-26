Le FC Bassecourt prend une bouffée d’air frais

Le FC Bassecourt brille sous le soleil des Grands-Prés pour s’éloigner de la zone rouge. Les Vadais ont dominé Concordia Bâle 3-1 dimanche après-midi à domicile à l’occasion d’une rencontre de 1re Ligue de football. Ils n’ont pas tremblé face à la formation de leur ancien coéquipier Nohan Cuenat, titularisé en défense centrale.

Les Jurassiens sont bien entrés dans un match engagé et ont trouvé la faille dès la 13e minute grâce à Valentin Nushi. Il a bien été servi dans l’axe par Besir Jashari qui est parvenu à lui glisser le ballon avec un peu de réussite. L’ailier jurassien n’a pas réfléchi et a déclenché sa frappe aux abords de la surface pour trouver le petit filet et donner l’avantage à son équipe. Après un bon pressing, les joueurs de Ludovic Brugnerotto ont récupéré un ballon haut pour partir à l’offensive. Bien servi sur le côté droit, Valentin Nushi a trouvé Quentin Specker dans les six mètres, qui a taclé pour mettre le cuir au fond. Le FC Bassecourt est resté dans le tempo avec un bon pressing et est parvenu à surprendre une nouvelle fois la défense bâloise. Le duo du deuxième but s’est inversé. Quentin Specker a délivré un caviar sur un ballon piqué à Valentin Nushi, qui a gardé son sang-froid pour lober le gardien adverse et s’offrir un doublé.