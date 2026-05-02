Le FC Courtételle reste dans la course

L’espoir des finales d’ascension est toujours là pour le FC Courtételle.

Les footballeurs jurassiens ont battu Zoug 4-1 samedi après-midi au Centre Sportif dans le championnat de 1re Ligue. Ils ont rapidement tenté d’aller vers l’avant, sans toutefois parvenir à se montrer dangereux. La première réelle occasion est venue à la 20e minute sur une frappe de Maxime Eschmann, repoussée sans problème par le portier zougois. L’attaquant vadais s’est offert une nouvelle occasion intéressante peu avant la mi-temps. Il a pris de vitesse son défenseur pour se présenter face au gardien dans un angle fermé, mais n’a rien pu faire de plus qu’obtenir un corner.

Après une première mi-temps assez calme, l’ouverture du score est finalement venue des pieds de Maxime Eschmann qui a déclenché une jolie frappe de l’extérieure de la surface (58e). Les « vert » se sont mis à l’abri quelques minutes plus tard. Matteo Pepe a été parfaitement servi dans la surface et est parvenu à suffisamment tendre le pied pour tromper le gardien (62e). Les Jurassiens sont passés tout proches d’un nouveau but sur un coup-franc direct d’Hugo Casano, mais le ballon a filé à quelques centimètres de la cage. Lukas Hipp a été l’auteur d’une grosse parade à la 78e, mais il a offert un rebond à un attaquant zougois qui en a profité pour réduire l’écart. Les Jurassiens ont tout de suite réagi pour reprendre deux longueurs d’avance grâce à Adrien Jeker qui a profité d’un contre favorable pour voir le ballon lui arriver dans les pieds dans la surface, après un bon travail de Matteo Pepe. Hugo Casano s’est encore joint à la fête en marquant un ultime but dans le temps additionnel.

Le FC Courtételle conforte sa 3e place au classement et devient provisoirement le dernier meilleur troisième qualifié pour les finales d’ascension, avant les autres rencontres du week-end. /cra