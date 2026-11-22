Boca Juniors a remporté samedi la Copa Sudamericana, équivalent de l'Europa League en Amérique latine. Le club argentin a battu en finale les Brésiliens d'Atletico Mineiro 2-0, décrochant ainsi son premier titre international depuis 18 ans.

C'est la troisième fois que le club de Buenos Aires s'impose dans cette compétition (après 2004 et 2005), dont la finale s'est jouée dans la ville colombienne de Barranquilla.

Boca jouera ainsi la Recopa Sudamericana, équivalent de la Supercoupe d'Europe, contre le vainqueur de la Copa Libertadores dont la finale opposera samedi prochain l'Estudiantes, club argentin de la Plata, aux Brésiliens de Palmeiras. Mineiro a essuyé de son côté sa troisième défaite d'affilée lors d'une finale internationale.

/ATS