Le Lausanne-Sport reçoit Vaduz pour un choc du bas de classement. Ludovic Magnin et ses hommes veulent enfin gagner.

Lausanne retrouve la Super League dimanche après la trêve internationale avec l'objectif de décrocher une première victoire depuis 11 matches. Ludovic Magnin, de retour sur le banc lausannois, avait obtenu un match nul pour sa première.

Le LS reste en effet sur une rencontre au contenu encourageant, mais qui s'est terminée sur le score de 1-1 sur la pelouse de Grasshopper. Seydou Traoré avait récompensé les efforts lausannois en égalisant à la 85e le 7 novembre dernier.

Désormais, Magnin, qui a remplacé Luka Elsner juste avant la pause et cette rencontre à Zurich, veut obtenir un premier succès depuis son retour. Lanterne rouge du classement, les Vaudois n'auront pas le droit à l'erreur puisqu'ils reçoivent Vaduz (coup d'envoi 16h30), juste devant eux avec trois longueurs de plus.

Le danger Dalipi

Lors du premier affrontement de la saison entre les deux équipes, les Liechtensteinois s'étaient imposés 3-1 sur leurs terres, portés notamment par Lutfi Dalipi (1 but, 2 passes décisives). Celui qui a récemment choisi de jouer pour le Kosovo au détriment de la Suisse compte 5 réalisations et 9 passes décisives en 13 matches cette saison.

/ATS