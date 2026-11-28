Luca Jaquez a marqué son premier but en Bundesliga samedi. L'international suisse a inscrit le 2e but de Stuttgart lors du match nul 2-2 contre l'Eintracht Francfort.

À la 42e minute, le Lucernois a amorcé l'offensive qui a débouché sur le 1-0 de Grischa Prömel, avant de marquer lui-même le 2-1 de la tête huit minutes après la mi-temps. Cela n'a toutefois pas suffi pour décrocher la victoire, Francfort, entraîné par Adi Hütter, ayant réagi rapidement à chaque fois grâce à Ansgar Knauff (45e) et Younes Ebnoutalib (62e).

/ATS