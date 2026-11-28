Servette reçoit Lausanne samedi (20h30) pour un derby qui s'annonce bouillant lors de la 15e journée de Super League. Ludovic Magnin va-t-il obtenir sa première victoire depuis son retour au LS?

Ce déplacement à la Praille serait en tout cas l'occasion rêvée pour les Vaudois, toujours lanterne rouge, de mettre un terme à leur série de 12 rencontres sans victoire en championnat. Depuis le retour du Challensois sur le banc du LS, Olivier Custodio et Cie ont le mérite d'être invaincus. Mais ces matches nuls contre des adversaires directs (GC et Vaduz) ont été vécus comme des défaites par l'ancien entraîneur du FC Bâle. "On a perdu 1-1", avait-il déclaré après son premier match contre les Zurichois.

De son côté, Servette, qui avait remporté 1-0 à la Tuilière le premier affrontement de la saison entre les deux équipes, espère se relever après sa défaite 2-0 contre Sion le week-end dernier. Les Genevois, 6es, n'ont plus gagné depuis trois rencontres et auront à coeur de prendre des points pour s'accrocher à un top 5 qui s'éloigne peu à peu.

Les Grenat, qui évolueront avec un maillot spécial pour fêter l'Escalade, sont toujours privés de leur buteur Kingstone Mutandwa, blessé à un genou.

/ATS