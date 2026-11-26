Thoune et Lugano poursuivent leur parcours en Conference League jeudi. Un grand défi se dresse face aux Bernois, qui se déplacent à Amsterdam pour y affronter l'Ajax.

Après Sion dans le cadre des barrages en août dernier, au tour de Thoune de se frotter au géant des Pays-Bas. Les Sédunois avaient vécu des rencontres spectaculaires, sans réussir à faire déjouer les Amstellodamois (défaites 4-2 et 5-3).

Les hommes de Gian-Luca Privitelli sont eux aussi adeptes des rencontres riches en buts. Sur leurs cinq derniers matches en Super League, où ils occupent la 9e place, ils ont inscrit 14 buts, mais en ont surtout encaissé 17.

En Europe, c'est une autre histoire. Thoune a concédé deux courtes défaites 1-0 contre Twente et l'Hajduk Split, avant de remporter sa première victoire dans la compétition au début du mois en battant les Hearts de Midlothian 3-1.

La défense bernoise devra être au meilleur de sa forme pour contrer les offensives de l'Ajax, deuxième du championnat des Pays-Bas (coup d'envoi 18h45).

Lugano en leader

De son côté, Lugano, leader de Super League mais aussi de cette "C4" après trois journées et un sans-faute, ira affronter les Tchèques de Jablonec avec le statut de favori (18h45). Les Tessinois restent sur un succès 3-0 contre Kauno Zalgiris, mais avaient surtout corrigé Getafe 5-2 fin octobre.

En face, Jablonec a obtenu deux matches nuls, accrochant notamment Brighton, l'actuel dauphin d'Arsenal en Premier League. Les Tchèques sont toutefois dans une petite forme, eux qui n'ont remporté qu'un seul de leurs neuf derniers matches toutes compétitions confondues.

/ATS