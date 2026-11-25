Jamal Musiala a été examiné pour la première fois à la fin avril 2025 pour ses "absences", a annoncé le Bayern mercredi. Soit quelques mois après la signature de son contrat.

"En raison des nombreuses rumeurs qui ont circulé ces derniers jours, le Bayern et l'agence 11WINS, qui s'occupe de Jamal, tiennent à préciser ce qui suit: Jamal Musiala a été examiné pour la première fois en raison de symptômes de type absence le 22 avril 2025", a écrit le club munichois.

"Cet examen a été effectué en concertation avec le Bayern et son service médical, immédiatement après la première apparition des symptômes neurologiques", a ajouté le double champion d'Allemagne en titre.

Le 14 février 2025, donc avant l'apparition des premiers symptômes, Musiala avait prolongé son contrat jusqu'à l'été 2030, avec un salaire annuel brut estimé à 25 millions d'euros par la presse allemande, l'un des plus élevés du club.

Le joyau précoce du Bayern, qui peine à retrouver son niveau d'avant, avait connu à la mi-août 2026 des "absences" en plein matches de préparation contre Leipzig à l'Allianz Arena devant 75'000 spectateurs et trois jours plus tard à Heidenheim.

L'enjeu est de trouver le bon équilibre s'agissant du dosage médicamenteux: le traitement doit être suffisamment fort pour éviter les absences, sans diminuer les capacités athlétiques nécessaires au plus haut niveau.

Rencontre confidentielle entre les parties

Ces deux dernières semaines, les signaux d'impatience de membres de la direction se sont multipliés par le biais des médias allemands à l'encontre du joueur de 23 ans, s'interrogeant sur la capacité de Musiala de retrouver un jour son meilleur niveau.

Avant de s'envoler pour Lille pour un match de Ligue des champions, le directeur sportif Max Eberl a répété que le maître-mot était "calme", "lui laisser le temps". La direction sportive, avec l'entraîneur Vincent Kompany, le directeur sportif Christoph Freund et lui-même, est "absolument convaincue à 100 %" que Musiala redeviendra le joueur qu'il a été.

Le club et l'entourage du joueur se sont rencontrés mardi en début d'après-midi. Les deux parties "ont convenu de poursuivre leurs discussions dans un esprit de partenariat et dans la plus stricte confidentialité."

/ATS