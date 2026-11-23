Les trois clubs jurassiens de 1re Ligue ont vécu un automne différent. Le FC Courtételle et les SR Delémont occupent la première partie de tableau à l’heure de la trêve, tandis que le FC Bassecourt tutoie la barre.
L’heure est à la trêve en 1re Ligue de football. Les trois équipes jurassiennes ont terminé leur premier tour ce week-end. Au classement, le FCB ne dispose que d’un point d’avance sur la barre, avec un match de plus que le premier relégable. Courtételle est 4e à un point du podium et avec deux unités d’avance sur Delémont, 6e. Les trois formations de notre canton disputeront donc un printemps à enjeux.
Bilan « mitigé » à Bassecourt
Le directeur sportif du FC Bassecourt Fabrice Ribeaud évoque « un bilan mitigé », marqué notamment par un début de saison difficile ponctué par l’éviction de l’entraîneur Ludovic Brugnerotto, remplacé par Anthony Sirufo qui sera d’ailleurs toujours sur le banc ce printemps. Cette adaptation a conduit à « une phase de consolidation bienvenue », selon Fabrice Ribeaud. Ce dernier note toutefois que « l’équipe a de la peine à être compétitive pendant 90 ou 95 minutes » et qu’elle « manque d’une certaine maturité ». Pour progresser, le FCB espère des arrivées « ciblées » aux Grands-Prés.
Fabrice Ribeaud : « L’équipe a de la peine à être compétitive sur 90 ou 95 minutes. »
Le FCC « dans la course »
S’il regrette une fin de tour poussive, le directeur sportif du FC Courtételle Gautier Willemin évoque « un bilan globalement satisfaisant », avec un FCC « qui est toujours dans la course aux finales d’ascension ». Chez les « Verts » aussi, du changement est attendu ces prochains mois avec quelques arrivées possibles et le retour envisagé d’Hugo Casano pendant le deuxième tour. Le futur de l’entraîneur Giuseppe Morello n’est pas encore scellé. Gautier Willemin confirme que ce dernier est en contact avec l’Association suisse de football mais assure que son avenir est encore incertain. « Si on arrive à trouver une entente avec Giuseppe, on va le faire », conclut Gautier Willemin.
Gautier Willemin : « On est toujours dans la course. »
Les SRD en veulent encore plus
Après les grands remous de l’été, les SR Delémont ont trouvé leur rythme de croisière. Leur directeur sportif et entraîneur Armend Gashi parle d’un « bon premier tour ». Ce dernier regrette toutefois « un manque de profondeur de banc qui a pénalisé » son équipe. Armend Gashi affirme que le contingent sera complété durant l’hiver, lui qui s’attend à « deux-trois départs ». Sa propre situation n’est pas encore clarifiée et le citoyen de Boécourt indique qu’il ne sait pas s’il sera encore sur le banc ou pas à la reprise. Ce qui est sûr, toutefois, c’est que l’appétit vient en mangeant dans la capitale. « On espère faire mieux qu’au premier tour, aller chercher une meilleure place. On a des joueurs qui en veulent », conclut Armend Gashi. /mle