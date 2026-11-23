L’heure est à la trêve en 1re Ligue de football. Les trois équipes jurassiennes ont terminé leur premier tour ce week-end. Au classement, le FCB ne dispose que d’un point d’avance sur la barre, avec un match de plus que le premier relégable. Courtételle est 4e à un point du podium et avec deux unités d’avance sur Delémont, 6e. Les trois formations de notre canton disputeront donc un printemps à enjeux.





Bilan « mitigé » à Bassecourt

Le directeur sportif du FC Bassecourt Fabrice Ribeaud évoque « un bilan mitigé », marqué notamment par un début de saison difficile ponctué par l’éviction de l’entraîneur Ludovic Brugnerotto, remplacé par Anthony Sirufo qui sera d’ailleurs toujours sur le banc ce printemps. Cette adaptation a conduit à « une phase de consolidation bienvenue », selon Fabrice Ribeaud. Ce dernier note toutefois que « l’équipe a de la peine à être compétitive pendant 90 ou 95 minutes » et qu’elle « manque d’une certaine maturité ». Pour progresser, le FCB espère des arrivées « ciblées » aux Grands-Prés.