Opposés au Letzigrund, Zurich et Saint-Gall se sont quittés dos à dos dimanche en Super League (2-2). Ce match nul fait les affaires de Sion, qui compte désormais 6 points d'avance sur la 4e place.

Menés 1-0 après une belle réussite d'Umeh Emmanuel (24e), les Saint-Gallois pensaient pourtant avoir fait le plus dur en marquant deux fois en deuxième période. Andrin Hunziker a inscrit un doublé, en convertissant une offrande de Lukas Daschner (51e), puis en reprenant de la tête un corner botté par le même Daschner (76e).

Mais sur un terrain détrempé, le FCZ a fini par égaliser en marquant à son tour sur corner. Alexander Hack a bien joué le coup en déviant du pied un coup de coin botté par Livano Comenencia (88e).

Ce match nul n'arrange ni Saint-Gall (4e, 22 pts), ni Zurich (5e, 23 pts), mais profite clairement à Sion. Les Valaisans (3e, 29 pts), vainqueurs de Servette samedi soir (2-0), sont plus que jamais installés sur la troisième marche du podium.

/ATS