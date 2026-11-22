Samuel Essende a marqué samedi lors d'un huitième match consécutif avec Young Boys en Super League. L'attaquant congolais égale ainsi un record détenu par Alex Frei et Guillaume Hoarau.

Le "serial buteur" d'YB ne cesse d'affoler les compteurs depuis le début de la saison. Il avait déjà marqué les esprits en réussissant deux doublés à la suite lors des deux premières journées, mais sa série en cours est encore plus impressionnante.

Avec son but contre Thoune samedi (3-2), Essende a désormais marqué lors des huit dernières journées de championnat, inscrivant au total 11 buts durant cette série. Il fait même techniquement mieux que Frei (9 buts, en 2010/11) et Hoarau (10 buts, en 2017/18), dont les séries respectives s'étaient étalées sur neuf journées. Mais le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Suisse avait manqué une partie pour suspension tandis, que le Français était resté sur le banc lors d'un match.

Si l'on se limite aux séries strictement ininterrompues, l'international de la RDC (28 ans) a donc déjà battu le record de sept matches détenu par Mauro Lustrinelli (Thoune, en 2004/05), selon les statistiques de la SFL. A noter que celles-ci ne tiennent pas compte des séries datant d'avant la création de la Super League en 2003.

Arrivé en février en provenance d'Augsbourg, Samuel Essende aura l'occasion d'améliorer un peu plus sa marque record dimanche prochain lors du déplacement à Sion (16h30). Et s'il tient son rythme actuel (16 buts en 14 matches) jusqu'à l'été, il pourrait bien battre le record du plus grand nombre de buts marqués en une saison. Celui-ci est toujours propriété de Jean-Pierre Nsame, qui avait frappé 32 fois en 2019/20, aussi avec YB.

/ATS