L’aventure d’Anthony Sirufo au FC Bassecourt se poursuit. La formation jurassienne annonce dimanche sur ses réseaux sociaux la prolongation de son coach pour le 2e tour de 1re Ligue de football. Anthony Sirufo est arrivé en cours d’exercice pour succéder à Ludovic Brugnerotto. Le FCB se dit « ravi de pouvoir compter sur l’entraîneur français et de profiter de son expérience et de sa connaissance du championnat ».Cette nouvelle tombe le lendemain du dernier match de l’année du FC Bassecourt, qui est sorti de la zone rouge samedi. Il pointe actuellement au 13e rang à l’heure de la pause hivernale. /comm-cra
Le FC Bassecourt confirme sa confiance en Anthony Sirufo
Le club jurassien de 1re Ligue annonce ce dimanche soir sur ses réseaux sociaux la prolongation ...
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