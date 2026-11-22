Lausanne a laissé échapper une victoire qui lui tendait les bras dimanche contre Vaduz (2-2). Incapable de gagner en championnat depuis le 1er août, le LS a encore une fois dû se contenter d'un point.

Si le dernier match nul de Lausanne, obtenu de haute lutte sur la pelouse de Grasshopper (1-1) avait le goût d'une victoire, celui-ci ressemble indéniablement à une défaite. Les hommes de Ludovic Magnin menaient en effet 1-0, puis 2-1, avant de craquer dans le temps additionnel.

C'est Marcel Monsberger qui a égalisé une deuxième fois pour Vaduz à la 92e minute, profitant des largesses de la défense lausannoise. Un but qui vaut de l'or pour les Liechtensteinois, lesquels conservent trois points d'avance sur le LS, toujours "lanterne rouge".

Devant une affluence limitée (moins de 4000 spectateurs), Lausanne pensait pourtant avoir fait le plus dur après le 2-1 marqué par son capitaine Olivier Custodio (81e). Il a été offert par l'entrant Ibrahim Bah Mendes, lui qui avait débloqué le match en inscrivant le 1-0 à la 68e.

Mais comme sur la première égalisation de Lutfi Dalipi (78e), Lausanne s'est fait surprendre en toute fin de match. Et devra patienter avant d'enfin fêter un deuxième succès cette saison en Super League, après celui obtenu le 1er août à Bâle (1-0).

Bâle battu à la maison

Un FC Bâle qui ne brille pas davantage que le LS. Le club rhénan a en effet concédé sa 7e défaite de l'exercice en s'inclinant 2-0 à domicile devant Lucerne. Les joueurs de Suisse centrale, qui ont fait la différence sur des buts d'Oscar Kabwit (39e) et Ruben Dantas (86e), sont désormais 7es, un point devant des Bâlois bien décevants

/ATS