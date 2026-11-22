Pas de Coupe de Suisse en 2027 pour le FC Haute-Ajoie. Les footballeurs ajoulots se sont inclinés face à Allschwil 4-3 après prolongations samedi lors du 2e tour de qualification de 2e ligue interrégionale pour la prochaine édition de la compétition nationale. La rencontre s’est disputée sur le synthétique de Courgenay en raison des conditions météorologiques et d’un terrain impraticable à Grandfontaine. Les Ajoulots menaient pourtant de deux buts à l’heure de jeu grâce à un triplé de Paul Mayer (7e, 42e, 61e). Ils ont été renversés par les visiteurs dans le dernier quart d’heure, avant de concéder un dernier but à la 113e minute de jeu.

Le FC Ajoie-Monterri était quant à lui d’hors et déjà qualifié pour le troisième tour qualificatif grâce à un succès 3-2 contre Dornach décroché fin octobre. Il affrontera le FC Red Star Zurich à domicile le 20 juin prochain. /cra