Le FC Courtételle a mal digéré son thé. Les footballeurs jurassiens se sont inclinés sur le terrain de Concordia Bâle 3-1 dimanche pour leur dernier match de l’année dans le championnat de 1re Ligue.

L’ouverture du score est pourtant tombée des pieds de Maxime Eschmann sur un pénalty transformé en deux temps à la 21e. Un coup de pied arrêté obtenu par Matteo Pepe après une sortie hasardeuse du gardien. Après une mi-temps sans grande folie sur un terrain détrempé, les locaux sont revenus des vestiaires avec l’envie d’égaliser. Les Verts ont d’abord tenu bon sous la tempête bâloise, mais ils ont craqué sur une frappe croisée à la 65e. Le FCC n’y était décidément plus en deuxième période. Il a été sauvé par sa latte à la 70e, une minute avant de voir un tir contré frôler le poteau de Benjamin Roth. Il est logiquement passé derrière à 10 minutes du terme sur une frappe en cloche venue de l’extérieur de la surface. La réaction a été bonne côté vadais, mais ce sont les Bâlois qui ont clos le score dans le temps additionnel après une contre-attaque et un rebond accordé par le gardien jurassien.

Le FCC conclut donc son année 2026 sur une défaite. Il paie ses derniers matches en dents de scie et se fait bouter hors du podium, à la 4e place avec un point de retard sur la boîte. Il reste toutefois le club jurassien le mieux classé après la défaite des SR Delémont dimanche. /cra