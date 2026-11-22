Ardon Jashari a marqué pour la première fois sous les couleurs de l'AC Milan dimanche en Serie A. L'international suisse a ainsi participé au succès des siens contre Frosinone 5-1 à San Siro.

Entré en jeu à la 46e alors que les Rossoneri menaient 2-1, Jashari (24 ans) a trouvé le chemin des filets deux minutes plus tard. Servi par Adrien Rabiot à la mi-terrain, le milieu natif de Cham est parti seul sur son côté gauche puis frapper sous la barre transversale.

Cette large victoire permet aux Milanais de rester au contact de la tête du classement. Quatrièmes avec 27 points, ils accusent cinq points de retard sur la Lazio de Rome, leader après 12 journées.

/ATS