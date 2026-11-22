Manchester United s'est incliné 4-0 dimanche à Liverpool pour la première de son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Les Red Devils se retrouvent avant-derniers de Premier League après 11 journées.

Les Red Devils ont encaissé deux buts face à Dominik Szoboszlai (10e) et Florian Wirtz (13e) dans la foulée de l'exclusion du défenseur français Leny Yoro (8e). Rio Ngumoha, sur une passe décisive de Bradley Barcola (66e), puis Victor Munoz (82e, 4-0) ont corsé l'addition.

Les visiteurs repartent d'Anfield avec une cinquième défaite en championnat. Ils comptent vingt points de moins qu'Arsenal (1er, 28 pts), le leader qui a été accroché 2-2 samedi à Newcastle.

Liverpool (4e, 21 pts), à l'inverse, revient à une unité du podium au bout d'un week-end qui a vu Brighton (2e, 22 pts) s'incliner 2-0 à Hull et Manchester City (3e, 22 pts), être accroché 1-1 à domicile par Fulham.

/ATS