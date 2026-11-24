Deux internationaux suisses sont en lice à l'occasion de la 5e journée de Ligue des champions mardi.

Johan Manzambi et Aston Villa affrontent Galatasaray à Istanbul, et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel se rend chez Arsenal.

L'attaquant genevois, qui a fait son retour au jeu ce week-end contre Sunderland (0-0), s'apprête à rejouer à Istanbul (20h45), six mois après la finale d'Europa League perdue avec le SC Fribourg contre son futur club Aston Villa. Actuels 6es de cette phase de ligue, les Villans ne s'avancent pas en favoris contre une formation qu'ils n'ont encore jamais affrontée, eux qui traversent une phase difficile avec cinq rencontres sans succès.

Après avoir remporté leurs trois premiers matches de Ligue des champions, les protégés d'Unai Emery ont subi une défaite sans appel sur la pelouse du Camp Nou contre Barcelone (3-0) il y a trois semaines. En face, le club stambouliote étincelle en cette fin d'année 2026, lui qui a remporté ses sept derniers matches, et n'a plus perdu depuis un revers 4-1 en C1 face... au Barça.

Choc entre les leaders de Premier League et de Bundesliga

Le gardien du BVB Gregor Kobel aura la tâche difficile à Londres (20h45) contre le leader de Premier League. Les Gunners sont encore invaincus dans cette phase de ligue où ils figurent à la 3e place, mais ont égaré leurs premiers points en concédant le nul face au Bayern Munich (2-2) fin octobre.

Leader de Bundesliga, Dortmund a l'occasion de poursuivre sa série de huit matches sans défaite. Son dernier revers remonte à la mi-octobre, lorsque les hommes de Niko Kovac s'étaient inclinés 1-0 chez les Norvégiens du FK Bodo/Glimt, qui s'étaient hissés en 8es de finale de C1 lors de l'édition précédente.

Deux autres formations du top 8 de cette phase de ligue figurent parmi les affiches de mardi. Auteur d'un sans-faute jusqu'à présent, le Real Madrid (2e) accueille les Néerlandais du PSV, tandis que Manchester City (7e) reçoit un Napoli en quête de constance, lui qui n'a pas été en mesure d'aligner plus d'une victoire d'affilée depuis le début de la saison.

/ATS