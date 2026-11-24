Vainqueur sans discussion du derby du Rhône samedi soir (2-0), Sion a assis encore un peu plus son statut de meilleur club romand de Super League.

Exit le maintien ou le top 6, les Sédunois peuvent désormais raisonnablement viser le podium.

19 octobre 2024, Sion s'incline 3-0 sur la pelouse du Servette FC. La différence entre les deux clubs est nette. Les Grenat jouent les premiers rôles en championnat depuis plusieurs saisons alors que Sion vient de retrouver l'élite du football suisse après avoir passé un an au purgatoire de la Challenge League. "Servette est une équipe beaucoup plus mature que nous", lâche alors l'entraîneur sédunois Didier Tholot, conscient du chemin qu'il reste à parcourir.

Deux ans plus tard, les trajectoires se sont totalement inversées. Sion sort de sa meilleure saison depuis une décennie, alors que Servette a reculé dans la hiérarchie sous la houlette de Jocelyn Gourvennec. Et pour la première fois depuis cinq ans, Sion est sorti vainqueur du derby du Rhône.

"On est dans la continuité. On travaille pour cela, pour aller le plus haut possible. Et on mérite d'être là où on est aujourd'hui, car on a volé de points à personne", se félicitait Didier Tholot, samedi soir à Tourbillon.

Un rythme de champion

Avec 29 points au compteur, Sion accuse certes huit longueurs de retard sur le leader Lugano, qui réussit un début de saison insolent (12 victoires en 14 matches), et deux sur Young Boys, mais tient pratiquement un rythme de champion. Il y a un an, après 14 journées, Thoune comptait 31 points. Bâle en avait 25 il y a deux ans.

Après une saison à lutter contre la relégation (2024/25) puis une à se battre pour le top 6 (2025/26), voici le FC Sion qui joue désormais le podium. "Tout le club travaille de façon sereine et en est récompensé", souligne Didier Tholot.

L'instabilité chronique du club valaisan appartient définitivement au passé. Les transferts se veulent moins clinquants qu'auparavant, mais plus intelligents. Mais c'est surtout la progression du coeur de l'effectif qui impressionne: Numa Lavanchy, Nias Hefti, Jan Kronig, Ali Kabacalman, Baltazar Costa, Ali Kabacalman, Théo Berdayes et Ilyas Chouaref: huit des onze titulaires de samedi ont vécu la saison de la reconstruction en Challenge League.

A l'été 2025, deux redoutables gâchettes ont été ajoutées à cette fidèle ossature: Winsley Boteli et Rilind Nivokazi. Le début de saison canon du Genevois, récompensé par de premières sélections en équipe de Suisse, n'a pas mis à mal l'efficacité du Kosovar. A nouveau préféré par Didier Tholot à la pointe de l'attaque, "Nivo" a encore frappé contre Servette. Il compte désormais quatre buts sur les trois derniers matches.

Racioppi au top

La réussite récente de Sion est également due à son assise défensive. Jan Kronig et ses coéquipiers n'ont encaissé qu'un but lors de leurs trois dernières sorties. "C'est comme ça qu'on construit un succès, surtout que l'on sait qu'on a des joueurs de classe devant qui vont finir par marquer", glisse le Haut-Valaisan.

Sion doit aussi beaucoup à l'excellence de son gardien Anthony Racioppi. Le plus sédunois des Genevois a encore réussi deux arrêts exceptionnels samedi dans le premier quart d'heure, sans lesquels ce derby du Rhône aurait bien pu épouser un tout autre scénario.

Avec six points d'avance sur le quatrième, Saint-Gall, Sion dispose désormais d'un petit matelas de sécurité. Et peut décemment lorgner sur la deuxième place des Young Boys, qu'ils accueillent dimanche prochain à Tourbillon (16h30).

"Ce sera un gros match, contre une grosse équipe", prévient Didier Tholot. Après avoir enfin battu Servette, une première depuis son retour sur le banc sédunois en 2023, le technicien français n'espère qu'une seule chose: "afficher le même sourire à la fin du prochain match."

/ATS